Am geplanten Flughafen BER in Schönefeld ist der Rohbau für das Zusatzterminal T2 fertig. Diese Bauarbeiten verliefen planmäßig, wie die Flughafengesellschaft am Montag mitteilte.

Für Ende Juli sei das Richtfest geplant. Das zusätzliche Abfertigungsgebäude gegenüber des Hauptterminals wird seit Herbst 2018 gebaut. Es soll Platz für weitere sechs Millionen Fluggäste schaffen.