BER-Betreiber feiern Richtfest am Zusatzterminal

Mit einem Richtfest zelebrieren die BER-Betreiber das Terminal 2 am neuen Großflughafen in Schönefeld. Die zusätzliche Abfertigungshalle soll planmäßig im Oktober 2020 eröffnet werden. Thomas Rautenberg hat sich den Pier Nord genauer angeschaut.

Mit seiner Front aus Glas und Naturstein ist das neue Terminal 2 am Flughafen BER keine Kathedrale des Luftverkehrs, sondern lediglich ein schlichtes Abfertigungsgebäude mit Industriebaucharme. Das T2 ist wahrlich kein optisches Highlight mit seinen 240 Metern Länge, 40 Metern Breite und 15 Metern Höhe. Und dennoch soll die Aluminiumfassade künftig in der Schönefelder Sonne glänzen. Am Dienstagvormittag findet nun das Richtfest für die neue Abfertigungshalle statt.