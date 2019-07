Mo H. Mett Charlottenburg Donnerstag, 25.07.2019 | 13:45 Uhr

Na hoffentlich sehr gründlich, nicht daß man bei diesen Tests einfach so durchhetzt 'wird schon passen' und dann recht leichfertig einfach noch pünktlich eröffnet, bloß weil der Termin drückt.

Da sollte man sich ruhig die Zeit nehmen, die es wirklich braucht sonst passiert am Ende wogmöglich ein schlimmes Unheil und das alles nur weil irgendjemand meint damit bis 2020 durchsein zu müssen ;-) Am 22.02.22 wäre doch'n cooler Termin, so richtig zum Merken für die Geschichtsbücher, aber dafür dann volles Programm mit Hüpfburg und Konfetti und allem Zipp und Zapp.