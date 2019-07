Mehr als sieben Jahre nach der ursprünglich geplanten Eröffnung des neuen Großflughafens BER werden an der Dauerbaustelle ab heute erstmals wichtige Technik-Anlagen gemeinsam getestet. Die Prüfung ist eine Voraussetzung für die Abnahme des Airports durch die Baubehörde. Die Anlagen befinden sich im Hauptterminal. Die Eröffnung des Flughafens in Schönefeld bei Berlin ist nun für Oktober 2020 geplant.

FBB-Chef Engelbert Lütke Daldrup sagte am Montag im rbb, er sei zuversichtlich, dass die Prüfungen erfolgreich sein werden. Bereits in den vergangenen Monaten habe man die einzelnen Anlagen getestet. Daher erwarte er keine größeren Probleme.

Wie die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) dem rbb bereits am Donnerstag mitgeteilt hatte, kann am Montag mit der sogenannten Wirk-Prinzip-Prüfung begonnen werden. Dabei handelt es sich um die abschließende Prüfung der Zusammenarbeit aller technischen Anlagen. Sie soll rund zwei Monate dauern.

Zuletzt waren erneut Zweifel aufgekommen, ob der Termin für die Prüfung zu halten ist. So gab es kritische Stimmen wegen der Verwendung von Dübeln bei Kabelfestigungen, die noch nicht zugelassen waren. Im Juni war auch ein Brief von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bekannt geworden, in dem dieser Zweifel am geplanten Eröffnungstermin äußerte. Der CSU-Politiker verwies auf schrumpfende Puffer im Zeitplan.



Der Bund hält 26 Prozent an der Flughafengesellschaft, den Rest teilen sich die Länder Berlin und Brandenburg.

Sendung: Inforadio, 29.07.2019, 7.45 Uhr