Angebot des Finanzsenators - Kompromiss zur Nachtruhe am BER rückt in greifbare Nähe

08.08.19 | 20:58

In der Diskussion um mehr Nachtruhe am künftigen BER ist eine Einigung zwischen Berlin und Brandenburg in Sicht. Brandenburg verlangt bisher ohne Erfolg eine Beschränkung für Nachtflüge. Nun deutete das Land Berlin als Mitgesellschafter der Flughafengesellschaft ein Entgegenkommen für die frühen Morgenstunden ab 5 Uhr an.



Berlin sieht Wirtschaftlichkeit des Flughafens gefährdet

Wie der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag nach einer Gesellschafterversammlung in Potsdam mitteilte, gebe es Möglichkeiten, den Zeitrahmen von 5 bis 6 Uhr beispielsweise für die Landung von Interkontinentalflügen zu nutzen. So könnte die Wirtschaftlichkeit wichtiger Bereiche sichergestellt werden. Eine solche Regelung war zum ersten Mal im Januar dieses Jahres von beiden Gesellschaftern diskutiert worden. Grundsätzlich befürchtet der Senat wirtschaftliche Nachteile für den BER, sollte das Nachtflugverbot ausgedehnt werden.



Keine Flüge zwischen Mitternacht und fünf Uhr