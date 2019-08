Der "Lügner"-Streit zwischen der Flughafengesellschaft und dem FDP-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Czaja nimmt eine neue Wendung: Inzwischen geht es um Dokumente aus dem BER-Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus, die weitergereicht worden sein sollen.



Im Frühjahr hatte Czaja Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup als, so wörtlich, "notorischen Lügner" bezeichnet; er bezog sich dabei auf Aussagen Lütke Daldrups zu Baufortschritten am BER. Lütke Daldrup verklagte den FDP-Mann dafür vor der Pressekammer des Hamburger Landgerichts. Der Vorwurf lautet: unwahre Tatsachenbehauptung und Beleidigung.

Nun erhebt die Flughafengesellschaft weitere schwere Vorwürfe; die entsprechenden Unterlagen liegen dem rbb vor. So schreibt die Anwältin der Flughafen-Gesellschaft, Mitglieder des BER-Untersuchungsausschusses hätten vertrauliche Protokolle und Unterlagen an Unbefugte weitergegeben. In dem Zusammenhang nennt die Anwältin Sebastian Czaja, der in dem Ausschuss sitzt: Dessen Anwalt habe im Hamburger Prozess mitgeteilt, im Besitz solcher internen Unterlagen zu sein. Das sei ein Verstoß gegen Vertraulichkeitsvorschriften.