Steppenwolf Berlin Sonntag, 08.09.2019 | 09:53 Uhr

Ach, schon wieder ein vertraulicher Statusbericht, dazu noch mit der Bild am Sonntag als Quelle.

Das erinnert irgendwie an einen gewissen Bericht von "Kontraste", in dem ominöse verdunkelte Gestalten mit verfremdeter Stimme über irgendwelche Probleme am Flughafen BER philosophierten.

Was heutzutage Journalismus genannt wird, einfach nur traurig.