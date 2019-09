Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup sagte, es seien noch Mängel im Terminal abzuarbeiten. Das Projekt sei aber auf einem sicheren Weg. "Wir haben viele Detailthemen, aber einen echten Showstopper haben wir nicht." Mit einem "Showstopper", also mit einem technischen Super-GAU, der den Zeitplan noch durcheinanderbringen könnte, rechnet er nicht mehr. Lütke-Daldrup versicherte, der Zeitplan bis zur Inbetriebnahme enthalte noch Puffer. Die Wirk-Prinzip-Prüfungen seien "ausgesprochen erfolgreich verlaufen", so Lütke-Daldrup weiter. Für die Tests seien 41 Tage mit 250 verschiedenen Szenarien vorgesehen gewesen, letztlich konnten aber schon nach 36 Tagen sämtliche Prüfungen durchgeführt werden, so der Flughafenchef. In der Abendschau des rbb ergänzte er am Freitagabend, der Flughafen habe die Wirk-Prinzip-Prüfungen bestanden, "aber wir warten natürlich noch auf den Abschlussbericht, der Ende Oktober kommt", so Lütke Daldrup. Der exakte Eröffnungstermin werde bei der nächsten ordentlichen Aufsichtsratssitzung Ende November bekanntgegeben.

Es gibt jedoch auch Hinweise, dass die zeitliche Reserve bis hin zum angepeilten Eröffnungstermin nicht mehr allzu groß sein dürfte. Es gibt noch viele technische Fragezeichen. So wurde erst jetzt bekannt, dass Motoren, die im Brandfall sogenannte Rauchschürzen bewegen müssen, nicht feuerfest sind. Sie müssen ausgetauscht werden. "Das ist beaufragt. Am 14. Oktober werden die Montagen der 36 Motoren beginnen, das wird vor Weihnachten abgeschlossen sein", so der Flughafenchef nach der Aufsichtsratssitzung vom Freitag.



Am 18. Oktober trifft sich das Gremium zu einer Sondersitzung. Dabei geht es vor allem um den Baufortschritt am Lowcost-Terminal T2, das durch Planungsmängel in Verzug geraten war. Ursprünglich sollte das T2 noch vor Inbetriebnahme des Flughafens fertig sein.



Die Baufertigstellungsanzeige für den gesamten Flughafen soll nun im Laufe des ersten Quartals 2020 beim Bauamt eingereicht werden, zu Jahresbeginn war das für diesen Herbst vorgesehen. Auch Hunderte Mängel an Stromkabeln sind noch zu beheben; der Tüv will diese noch bis Februar prüfen. "Wir werden die Kabelschäden bis Ende des Jahres abarbeiten, der Tüv wird das dann im ersten Quartal des nächsten Jahres überprüfen", so Lütke Daldrup in der Abendschau. "Der Eröffnungstermin steht, aber wir haben noch ein hartes Jahr Arbeit vor uns", räumte der Flughafenchef schließlich ein.