Der Flughafen Tegel soll unmittelbar nach der für Oktober 2020 geplanten Eröffnung des neuen BER-Flughafens schließen. "Es wird so sein, dass nach dem Umzug, der innerhalb von einer oder zwei Wochen stattfinden wird, kein kommerzieller Betrieb mehr in Tegel stattfindet", sagte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Einen zeitweise parallelen Flugbetrieb werde es nicht geben.

Für einen dauerhaften Parallelbetrieb stark gemacht hat sich in den vergangenen Jahren vor allem die FDP. Deren Fraktionschef Sebastian Czaja findet deutliche Worte für das Nein des Finanzsenators zu einem Parallelbetrieb beider Flughäfen: “Bis heute ist die Eröffnung des BER nicht ansatzweise gesichert, überall bestehen weiterhin kritische Probleme und unentbehrliche Zusatzterminals müssen teilweise abgerissen werden, aber TXL will man rücksichtslos nach zwei Wochen einfach schließen. Mit diesen Schließungsfantasien dokumentiert dieser Senat wieder einmal seine Abscheu für einen unmissverständlichem Volksentscheid und steuert Berlin mutwillig in den vorhersehbaren Verkehrskollaps“, teilte Czaja am Donnerstag mit.



Ein im September 2017 von der FDP organisierter Volksentscheid zum Weiterbetrieb von Tegel hatte bei 56,1 Prozent der Berliner Zustimmung gefunden. Im Juni 2018 entschied aber das Abgeordnetenhaus, dass der Volksentscheid nicht umgesetzt werden kann.



Technikprobleme, Baumängel und Planungsfehler hatten den Start des neuen Flughafens BER seit 2011 immer wieder hinausgezögert. Der Finanzrahmen wuchs seit Baubeginn 2006 von zwei Milliarden auf 6,5 Milliarden Euro.



