Der Bund will möglicherweise doch kein neues Regierungsterminal am künftigen Flughafen BER bauen. Das berichtet die "Berliner Morgenpost" unter Berufung auf beteiligte Planer. Stattdessen könnte das Interimsterminal, das bereits am Rande des Airportgeländes in Schönefeld (Dahme-Spreewald) fertiggestellt wurde, weiter für Staatsgäste und Minister genutzt werden.

Laut "Morgenpost" soll nun die Machbarkeit geklärt werden, auch mit Blick auf den geplanten Umzug der Flugbereitschaft zum BER. Allerdings muss diese Untersuchung noch von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Auftrag gegeben werden - was bisher nicht geschehen ist. Eine offizielle Bestätigung seitens der Bundesregierung für die neuen Planungen gibt es nicht. "Keiner weiß, was Sache ist", zitiert die "Morgenpost" aus Kreisen der Planer.



Außerdem erwägt der Bund laut der Zeitung, das Interimsterminal schon vor der Eröffnung des BER für Regierungszwecke zu nutzen. Hintergrund ist, dass Deutschland ab Sommer 2020 die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Der neue Flughafen soll bisherigen Planungen zufolge im Herbst kommenden Jahres eröffnen.