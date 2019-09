Bild: imago images/Andreas Friedrichs

Knapp 24 Millionen Passagiere - Steigende Fluggastzahlen - Experte warnt vor BER-Engpässen

06.09.19 | 20:37

Die Zahl der Fluggäste an den Berliner Flughäfen ist in den ersten acht Monaten dieses Jahres deutlich angestiegen. Von Januar bis August 2019 wurden in Tegel und Schönefeld mit 23,99 Millionen Passagiere 8 Prozent mehr abgefertigt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Freitag unter Verweis auf die vorläufigen Zahlen des Verkehrsberichts mitteilte. Besonders groß ist der Anstieg demnach in Tegel. Dort starteten und landeten bis August 16,18 Millionen Passagiere. Das seien 18,5 Prozent mehr als in den ersten acht Monaten des Vorjahres. In Schönefeld ist die Zahl der Passagiere im selben Zeitraum hingegen zurückgegangen: Bis August wurden dort 7,81 Millionen Passagiere abgefertigt, 8,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Im August etwas weniger Passagiere

Im Monat August ist die Zahl der Fluggäste nach Angaben der FBB insgesamt leicht zurückgegangen: Insgesamt 3,18 Millionen Passagiere nutzten Tegel und Schönefeld. Das waren rund 178.000 weniger als im Vormonat. Die Ferien in Berlin gingen in diesem Jahr von Ende Juni bis Anfang August. Verglichen mit dem August 2018 ging die Zahl der Passagiere um drei Prozent zurück. Allerdings endeten die Sommerferien im vergangenen Jahr erst Mitte August. Auch im August hatte Tegel den Angaben zufolge einen größeren Ansturm zu bewältigen als Schönefeld. In Tegel starteten und landeten demnach 2,14 Millionen Passagiere und damit 2,1 Prozent mehr als im August 2018. In Schönefeld hingegen ging auch im August 2019 die Zahl der Passagiere im Vergleich zum August 2018 zurück - um 12 Prozent: Es wurden 1,04 Millionen Fluggäste abgefertigt. Der Rückgang in Schönefeld sei darauf zurückzuführen, dass Fluggesellschaften Strecken von Schönefeld nach Tegel verlagert haben, so die FBB.

FBB: Bessere Auslastung der Flugzeuge

Die Zahl der Flugzeuge, die auf beiden Flughäfen starteten und landeten, lag mit 24.989 zwischen Januar bis August 2019 gut 7 Prozent niedriger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der Rückgang liege vor allem an der besseren Auslastung der Maschinen, teilte die FBB mit. In Tegel habe es 16.643 Starts und Landungen (minus 3,7 Prozent) gegeben, in Schönefeld 8.346 (minus 13,7 Prozent).

Zu wenig Platz vor Check-in-Schaltern

Am selben Tag, an dem die deutlich gestiegene Passagierzahl an den Berliner Flughäfen öffentlich wurde, erklärte der frühere Berliner Flughafenmanager Elmar Kleinert, wie eng es beim geplanten Start des Flughafens BER 2020 dort werden könnte. Der Abstand zwischen Sicherheitskontrolle und Check-in-Schaltern in der Haupthalle des Terminals 1 sei zu klein, warnte Kleinert am Freitag im BER-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. "Wenn ein kleiner Stau da ist, sind die ersten Check-in-Schalter nicht mehr erreichbar." Außerdem geht Kleinert davon aus, dass das Terminal des bisherigen Schönefelder Flughafens nicht wie geplant noch fünf Jahre offen bleiben muss, sondern bis zu zehn Jahre.

Kleinert: Ohne Reservekapazität "kniffelig"

Kleinert ist heute Flughafenchef in Bremen. Bis zum Juni 2018 war er Betriebsleiter der Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld. Er entwickelte auch das Pflichtenheft für den BER mit. Um mehr Platz am neuen Flughafen zu schaffen, baut das Unternehmen dort inzwischen ein Terminal 2. Kleinert warnt: Wenn dieses nicht rechtzeitig fertig werde, müsse der BER ohne Reservekapazität in Betrieb gehen. "Das wird kniffelig." Der Flughafen München habe seinerzeit 50 Prozent Reserve gehabt. Die FBB rechnet jedoch mit einer pünktlichen Fertigstellung von Terminal 2.