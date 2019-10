Das Terminal 3 soll gegenüber dem Hauptabfertigungsgebäude des BER in Schönefeld entstehen, der Flughafen gründet dazu eine eigene Projektgesellschaft. Hier sollen jährlich bis zu zwölf Millionen Passagiere abgefertigt werden können.

Am Flughafen BER soll im nächsten Jahrzehnt ein weiteres, drittes Terminal gebaut werden. Mit diesem Vorhaben von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup beschäftigt sich am Freitag der Aufsichtsrat der Betreibergesellschaft FBB.

Terminal 2 am BER muss teilweise zurückgebaut werden

Inzwischen sind die Passagierzahlen in Berlin deutlich gestiegen, daher wird der Ausbau geplant. Wie die FBB Anfang Oktober mitteilte, wurden in Schönefeld und Tegel von Januar bis September dieses Jahres rund 27 Millionen Passagiere abgefertigt. Das seien 6,4 Prozent mehr gewesen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Von Tegel flogen dabei deutlich mehr - in Schönefeld weniger Menschen. Im Monat September selbst ging die Zahl der Fluggäste allerdings leicht zurück - es waren vier Prozent weniger als im Vorjahresmonat. [berlin-airport.de]

Bei dem Aufsichtsratstreffen lässt sich das Kontrollgremium am Freitag auch berichten, wie der Stand beim laufenden Bau des Terminals 2 ist. Es soll im nächsten Oktober fertig sein - dann, wenn nach aktuellem Planungsstand der Flughafen insgesamt ans Netz gehen soll. Die Inbetriebnahme verzögert sich wegen Planungsfehlern und Technikproblemen seit Jahren.