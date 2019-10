In gut einem Jahr soll der BER eröffnen - mit neun Jahren Verspätung. Bevor der richtige Flugbetrieb losgeht, sollen Komparsen den Hauptstadtflughafen testen. Bewerben kann man sich voraussichtlich ab Anfang 2020. Eine Party zur Eröffnung soll es allerdings nicht geben.

Rund 20.000 Freiwillige sollen im kommenden Jahr die Betriebsabläufe am Problemflughafen BER testen - mit den Bauarbeiten will Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup bis dahin fertig sein. "Die Komparsen kommen erst im Sommer 2020", sagte er der Deuschen Presse-Agentur. Die letzten Bauarbeiten und Mängel sollen bereits im Laufe des ersten Quartals beendet und abgearbeitet sein. 85 Prozent der verbliebenen Mängel an Kabeltrassen seien inzwischen behoben, sagte Lütke Daldrup. "Die Komparsensuche wird Anfang des neuen Jahres beginnen."