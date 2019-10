Billigflugdeppen auf die Schiene Tresen statt Terminal Mittwoch, 23.10.2019 | 19:59 Uhr

Der letzte Absatz des Berichts ist ein Armutszeugnis der Luftfahrtgesellschaften.

Würden die Entgelte bereits jetzt in TXL so gehandhabt, wäre es hierfür nicht so übelst laut. Der wirtschaftliche Start ist tief, laut und extrem belastend für Anwohner. Die Bosse hocken in ihren Villen abseits von Lärm und Dreck, die scheren sich einen selben um dies und wollen nur eins: Kohle, Kohle und nochmals Kohle. Und den Billigdeppen ist das sowieso egal. Hauptsache schön billig die Umwelt zerstören.

Der Staat muss die Tickets regulieren und zwar in Richtung teuer.

Der BER muss so unattraktiv wie nur möglich für alle werden, dann hat sich der Kasten selbst überholt.