Flughafen übergibt Wildpferde an Schönefeld

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg hat zehn Liebenthaler Wildpferde an die Gemeinde Schönefeld übergeben. Die Tiere sind Teil der ökologischen Ausgleichsmaßnahmen, die der künftige Flughafen in den Umlandkommunen zu leisten hat. Von Thomas Rautenberg

Die Gemeinde Schönefeld ist um eine Attraktion reicher. Zehn Wildpferde werden im Naturpark "In den Gehren" zwischen Schönefeld und Wassmannsdorf das Gras kurz halten. Die angebotenen Äpfel vom Flughafenchef haben sie zwar anfangs verweigert, doch für Engelbert Lütke Daldrup war die Tierwelt am Montag dennoch in Ordnung: "Die Pferde haben sich gefreut und für mich war es eine Freude, der Gemeinde Schönefeld zehn Liebenthaler Wildpferde zu übergeben."

Die Ansiedlung der Tiere in dem 30 Hektar großen Gelände gehört zu den ökologischen Maßnahmen, die die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg als Ausgleich für den Bau des BER leisten muss. Insgesamt sind dabei rund 2.000 Hektar Landschaftsfläche zu renaturieren.