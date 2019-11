Landkreis sieht keinen Bedarf für Berliner Taxis am BER

Fluggäste am neuen Flughafen BER werden voraussichtlich vor allem in Taxis mit LDS-Kennzeichen einsteigen. Der Landkreis Dahme-Spreewald (LDS) wolle Berliner Taxen dort nur zulassen, wenn der Bedarf nicht mit eigenen Taxen gedeckt werden kann, teilte die Senatsverkehrsverwaltung am Montag mit.