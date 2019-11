dpa/Ralf Hirschberger Audio: rbb 88,8 | 29.11.2019 | Michael Ernst | Bild: dpa/Ralf Hirschberger

Termin steht - Flughafen BER soll am 31. Oktober 2020 eröffnen

29.11.19 | 15:19 Uhr

Es gibt einen neuen Termin - und diesmal soll er wirklich halten: Der Flughafen BER eröffnet am 31. Oktober 2020, so zumindest hoffen es die Betreiber. Brandenburgs Ministerpräsident Woidke ist optimistisch, "dass es diesmal klappt".

Der neue Hauptstadtflughafen BER soll am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Das teilten die Betreiber am Freitag mit. Zuvor hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup den Aufsichtsrat über das Datum informiert. Näheres wollte er am späten Nachmittag auf einer Pressekonferenz erklären. Der neue Flughafen liegt in Schönefeld (Dahme-Spreewald) in Brandenburg. Dort ist der Reformationstag am 31. Oktober ein Feiertag.

Woidke: "Datum gibt Planungssicherheit"

Vor der Sitzung war schon bekannt gewesen, dass der BER an einem Tag im Oktober öffnen würde - und damit neun Jahre später als ursprünglich geplant. Ursprünglich sollte der Flughafen im Oktober 2011 eröffnet werden. Der Termin wurde jedoch wegen technischer Mängel immer wieder verschoben. Noch immer sind Arbeiter damit beschäftigt, Probleme an Kabelverbindungen und Brandschutzsystemen abzuarbeiten. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zeigte sich optimistisch, "dass es diesmal klappt". Er habe großes Vertrauen in die Geschäftsführung, dass der BER in elf Monaten tatsächlich an den Start gehen werde. Die Geschäftsführung werde "alles tun, um einen sicheren, nachhaltigen und kundenfreundlichen Betrieb des BER ab Ende Oktober 2020 zu gewährleisten", erklärte Woidke. "Dieses Datum gibt allen Beteiligten Planungssicherheit", fügte er hinzu.

mehr zum thema dpa/Pedersen Unterschungsausschuss - Berliner Opposition zweifelt an BER-Eröffnungstermin

Schönefeld bleibt offen, Tegel nicht

In mehreren Schritten sollen nach der Eröffnung die Airlines von den alten Flughäfen Tegel und Schönefeld in die neuen Gebäude ziehen. In Tegel wird daraufhin der Betrieb eingestellt. Vom alten Terminal in Schönefeld werden allerdings noch für einige Jahre weiter Flieger starten, um den BER so lange zu entlasten, bis zusätzliche Kapazitäten geschaffen sind.



Über den endgültigen Eröffnungstermin war in den vergangenen Wochen ausgiebig spekuliert worden. Lütke Daldrup hatte den Kreis der Wissenden klein gehalten. Die Mitglieder des Aufsichtsrats wurden per Tischvorlage über das Datum informiert, um zu verhindern, dass

Informationen vorab durchsickern.



"Wir planen ja keine Mondlandung"

Bild: dpa-Zentralbild "Der Inbetriebnahmetermin 3. Juni 2012 ist unwiderruflich." (Der frühere Technik-Geschäftsführer Manfred Körtgen im November 2011)

Bild: dpa "Sie dürfen als Bauherr dem Architekten das Feld nicht kampflos überlassen, sonst laufen Ihnen am Ende Zeitplan und Kosten weg". (Der frühere Flughafenchef Hartmut Mehdorn beim wirtschaftspolitischen Frühstück in der Industrie- und Handelskammer (IHK) am 24.06.2013)



Bild: dpa/EPA/NASA "Die Amerikaner sind früher wieder auf dem Mond als wir auf einem fertigen Flughafen". (Der CDU-Abgeordnete Rainer Genilke in einer Aktuellen Stunde zum BER im Dezember 2017 im Brandenburger Landtag)

Bild: dpa/Patrick Pleul "Ein Flughafen ist nie fertig." (Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup im Mai 2017)

Bild: dpa/Patrick Pleul "Wir sind sicher auf der Zielgeraden. Die Frage des Tempos und wie lang die Zielgerade ist, ist eine andere." (Aufsichtsrat Rainer Bretschneider im Juli 2017)

Bild: dpa/Wolfgang Kumm "Wir planen ja keine Mondlandung." (Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) im Januar 2017 über den Bau-Fortschritt)

Bild: dpa/Patrick Pleul "Kein Politiker, kein Flughafendirektor und kein Mensch, der nicht medikamentenabhängig ist, gibt Ihnen feste Garantien für diesen Flughafen." (BER-Kommunikationschef, Daniel Abbou, im April 2016)

Bild: dpa/Patrick Pleul Möglichst lange Öffnungszeiten seien für den Flughafen wichtig, sagte 2016 der damalige Flughafenchef Karsten Mühlenfeld der FAZ. "Wenn wir das Nachtflugverbot ausweiten, nehmen wir weniger ein. Wenn wir weniger einnehmen, können wir unsere Schulden nicht so schnell zurück zahlen."

Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka "Wir wollen, dass der Flughafen fliegt." (Rainer Bretschneider, damals Vize-Aufsichtsratschef der Betreibergesellschaft, im Dezember 2014 über das Ziel einer Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017)

Bild: dpa-Zentralbild "Die Zeit der Fummelei ist vorbei. Das ist wie eine Zahnpastatube. Sie müssen sie hinten aufrollen, damit vorne was ’rauskommt." (Flughafenchef Hartmut Mehdorn im Juni 2013)

Bild: imago "Eine nochmalige Verschiebung können wir uns auch für das Image des Landes nicht leisten." (Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck auf einem SPD-Parteitag im September 2012 als der Eröffnungstermin für Oktober 2013 geplant war.)

Bild: dpa/Marcel Mettelsiefen Klaus Wowereit im Mai 2012 zur Absage der für den 3. Juni geplanten Eröffnung wegen Problemen an der Brandschutzanlage: "Sicherheit hat Vorrang! Der Flughafen wird trotz der Verschiebung nach wie vor eine Erfolgsgeschichte sein".

Bild: dpa/Paul Zinken "Der Eröffnungstermin 27.10.2013 steht, er ist aber kein Selbstläufer." (Körtgens Nachfolger Horst Amann, Technikchef bis November 2013, im November 2012) Sendung: Abendschau, 29.11.2019, 19:30 Uhr | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen

























Enger Zeitplan

Der Zeitplan bleibt ambitioniert: Noch immer müssen zahlreiche Mängel an Kabelverbindungen und Brandschutzsystemen abgearbeitet werden. Auch am Flughafen-Bahnhof sind Nachprüfungen notwendig, um sicherzustellen, dass die dortigen technischen Systeme auch im Zusammenspiel mit dem darüber liegenden Flughafengebäude funktionieren.



Im Sommer sollen rund 20.000 Komparsen die Betriebsabläufe am Flughafen testen. Spätestens dann will Lütke Daldrup alle Mängel beseitigt haben. Unklar bleibt indes, ob bis zum Eröffnungsdatum auch das Terminal 2 fertig wird, das für mehr Kapazitäten sorgen soll. Die Baukosten für den BER haben sich inzwischen fast verdreifacht und liegen bei mehr als 6,5 Milliarden Euro. Sendung: Abendschau, 29.11.2019, 19:30 Uhr



Ein Flughafen in der Wartschleife 2019 - Ein neuer Eröffnungstermin soll genannt werden Januar 2019 Die endgültige Entscheidung über eine Inbetriebnahme des neuen Hauptstadtflughafens BER soll erst nach der Brandenburger Landtagswahl am 1. September fallen. Die sogenannte Baufertigstellungsanzeige für den Terminal wird erst im Herbst beim Landratsamt Dahme-Spreewald gestellt, sagt Flughafenchef Lütke Daldrup. März 2019 Die Firmen am BER wollen keine Auskunft mehr über den Stand der Arbeiten auf der Flughafenbaustelle geben. Die Chance, dass der Flughafen pünktlich öffnet, sieht der Vizefraktionschef der Berliner SPD nur bei 50 Prozent. Es gibt noch immer viele Mängel. Vor allem die Elektrokabel bereiten offenbar noch größere Probleme. Auch die Arbeiten an der Brandmeldeanlage sind noch nicht fertig. Ein 70-Millionen-Euro-Bauwerk steht am BER schon für Staatsgäste bereit - trotzdem beharrt der Bund darauf, ein weiteres Regierungsterminal zu errichten. April 2019 Neue Zweifel am Terminplan: Dieser sei "aufgrund des unfertigen Anlagenzustands stark gefährdet", zitierte der "Tagesspiegel" aus einem internen Bericht des Tüv Rheinland. Die Bundesregierung verlangt Klarheit darüber, ob er Flughafen im Herbst 2020 eröffnet werden kann. Der TÜV hat die Entrauchungssteuerung im neuen BER-Terminal indes als mängelfrei abgenommen.

Juni 2019 Die Fertigstellung des zweiten Terminalgebäudes (T2), so Medienberichte, könnte sich erheblich verzögern. Zu dieser Einschätzung kommen Flughafenexperten aus dem Umfeld des Frankfurt Airport (Fraport). Die Fachleute rechnen mit einer Fertigstellung des Terminals erst Ende 2022. Der Leiter der BER-Ausbauprogramme hat zum Jahresende gekündigt. Die Ausbauprogramme dienen der Fertigstellung aller noch offenen Bauvorhaben, also zum Beispiel der Rollfelder entlang der Start- und Landebahnen oder Parkplätze und Parkhäuser.

Juli 2019 Der Rohbau für das Zusatzterminal T2 steht. Die Bauarbeiten verliefen planmäßig, so die Flughafengesellschaft. Die ersten wichtigen Technik-Anlagen an der BER-Dauerbaustelle sind unter Aufsicht des Tüv erfolgreich getestet worden. Die getesteten Anlagen liegen im Hauptterminal. August 2019 Nach jahrelanger Sanierung im BER-Terminal überprüft der Tüv nun, ob die wichtigsten technischen Systeme nicht nur für sich, sondern auch im Zusammenspiel funktionieren. Der Tüv teile die Auffassung, dass die finalen Techniktests innerhalb von 40 Tagen erfolgreich abgeschlossen werden können, so Flughafenchef Lütke Dadrup. September 2019 Beim Bau des Terminals 2 gibt es Verzögerungen. In den vergangenen Wochen seien "bauliche Anpassungen" notwendig geworden, die inzwischen weitgehend abgeschlossen seien, so ein Flughafensprecher. Die Finanzchefin der Berliner Flughafengesellschaft, Heike Fölster, hat um die vorzeitige Auflösung ihres Vertrages gebeten. Sie wechselt zur Deutschen Bahn. Fölster war seit 2013 Finanzchefin des Unternehmens, das die Flughäfen Tegel und Schönefeld betreibt und den BER baut. Nach großangelegten Tüv-Prüfungen bestätigen die Betreiber die geplante Eröffnung im Oktober 2020. Dies sei sicher, sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider. Oktober 2019 Zur Eröffnung des BER in etwa einem Jahr werde es "keine große Party geben", gibt der Flughafenchef bekannt. Denn es werde "etwas endlich fertig sein, worauf die Öffentlichkeit schon sehr lange gewartet hat". Das "Low-Cost" Terminal 2 wird möglicherweise nicht zur geplanten BER-Eröffnung im Oktober 2020 fertig. Ein Verzug sei nicht vollständig auszuschließen, so das Unternehmen.

rbb November 2019 Ende Mai 2020 wird Technikchef Carsten Wilmsen gehen - auf eigenen Wunsch, wie das Unternehmen mitteilte. Wilmsen war erst im August 2018 nach Schönefeld gekommen. Im BER-Untersuchungsauschuss des Berliner Abgeordnetenhauses mehren sich die Zweifel, dass der neue Flughafen BER wie geplant im Oktober kommenden Jahres fertig wird. Wichtige Genehmigungen und Prüfprozesse stehen immer noch aus. Konkret geht es um die sogenannte Baufertigstellungs-Anzeige. Die Gepäckförderanlage des BER wird mithilfe hunderter leerer Koffer geprüft.

2018 - Das Warten geht weiter Januar 2018 Der BER wird bei der Eröffnung zu klein sein und muss deutlich erweitert werden: Für den Ausbau werden nach Senatsangaben bis 2030 knapp drei Milliarden Euro benötigt. Das sagte Finanzstaatssekretärin Margaretha Sudhof (SPD) Mitte Januar im Abgeordnetenhaus. "Unabhängig davon werden zusätzliche Kosten durch die Verschiebung der Eröffnung entstehen", sagte Sudhof. Die Brandenburger Opposition hegt Zweifel am BER-Geschäftsmodell. Dabei geht es um die Frage, ob die Gebühren für den Flugbetrieb und die Erlöse aus dem Non-Aviation-Geschäft ausreichen, um die Kosten zu decken. Der Businessplan von 2010 sei inzwischen "völlig überholt", sagte Axel Vogel (Grüne) dem rbb. Und der vorerst letzte Businessplan von 2015 sei nicht mehr gewesen "als eine sehr lückenhafte Powerpoint-Präsentation".

Februar Damit der BER im Jahr 2020 eröffnen kann, benötigt die Flughafengesellschaft 770 Millionen Euro mehr als bisher geplant. Der Berliner Koalitionsausschuss beschließt, kein weiteres öffentliches Geld in den Flughafen zu investieren.

Der Chef der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Engelbert Lütke Daldrup, räumt ein, dass das Hauptterminal dem eigentlichen Bedarf nicht mehr gerecht wird. Durch viele Billigflieger, die keine klassische Gepäckabfertigung bräuchten, sei das Terminal zu großzügig konzipiert.

März 2018 750 Industriemonitore müssen weggeworfen und ausgetauscht werden. Im Jahr 2012 waren sie vor der damals geplanten Eröffnung im Hauptterminal eingebaut worden. Mittlerweile haben sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. Sie liefen sechs Jahre lang mit der allgemeinen Stromversorgung in dem Gebäude mit. Die Lufthansa weist einen Zeitungsbericht zurück, wonach Vorstand und Eurowings-Chef Thorsten Dirks einen Abriss des Berliner Großflughafens BER erwartet. Die Aussage Dirks sei nur eine Zuspitzung gewesen. Für den BER liegt nun die letzte Baugenehmigung vor. Bei dem Nachtrag geht es um sämtliche Sicherheitsaspekte in der Ebene zwischen dem Fluggastgebäude und dem unterirdischen Bahnhof. April 2018 Jörg Marks, Bereichsleiter Technik und Bau, bittet darum, seinen Vertrag zum Ende des Jahres aufzulösen. Als Gründe dafür nennt die FBB mehrere Umstrukturierungen und damit verbundene Aufgabenverschiebungen innerhalb der letzten zwei Jahre. Er wird sofort freigestellt und bekommt sein Gehalt weiter bis zum Jahresende. Zusätzlich soll er eine Abfindung von 285.000 Euro erhalten. Marks war bereits 2017 von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup weitgehend entmachtet worden. Zuvor hatte ein TÜV-Bericht dem BER erhebliche Mängel attestiert.

Mai 2018 Die Flughafengesellschaft will einen schlüsselfertigen Bau einkaufen, der als Zusatzterminal dienen soll. "Low-cost-Terminal T2" soll noch vor der BER-Eröffnung 2020 fertig sein. Auf technischen Schnickschnack oder gar Luxus verzichten die Planer.

Juni 2018 Im Chaos vor der - später geplatzten - BER-Eröffnung hat ein Bauunternehmer im großen Stil falsche Rechnungen gestellt. Der Betrug fiel erst später auf. Er wurde zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt und muss 158.000 Euro zurückzahlen. Das Debakel um den BER wird erneut unter die Lupe genommen. Das Abgeordnetenhaus setzt mit den Stimmen von CDU, FDP und AfD einen neuen Untersuchungsausschuss ein. Falls der Flughafen wie geplant im Oktober 2020 eröffnet, könnte er weiterhin Steuergelder erhalten. Denn er soll sofort ausgebaut werden. Der Bundestag macht den Weg für ein weiteres Darlehen frei. Juli 2018 Tausende BER-Anwohner haben möglicherweise Anspruch auf mehr Lärmschutz. Nach einem neuen Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg muss der Betreiber auch niedrige Zimmer, Wohnküchen und Wintergärten schützen. Das Bundesverfassungsgericht hat indessen entschieden, dass die geplanten Nachtflugregelungen am BER mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Anwohner und Gemeinden am BER scheiterten mit Verfassungsbeschwerden.

November 2018 Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will wohl schwächere Prüfvorschriften am BER durchsetzen. Interne E-Mails legen nahe: Die Unterstützung der Infrastrukturministerin sei nötig, um den Eröffnungstermin im Oktober 2020 zu sichern. Brandenburgs Bauministerin reagiert abschlägig. Medienberichten nach stehen zahlreiche Elektroleitungen an der südlichen Start- und Landebahn dauerhaft unter Wasser und müssen ausgetauscht werden. Das Verfahren gegen Ex-BER-Technikchef Horst Amann wegen des Verdachts der Untreue wird eingestellt. Es liege kein hinreichender Tatverdacht vor, teilt die Staatsanwaltschaft Potsdam mit. Auf der BER-Baustelle gibt es weiterhin Probleme mit Kabeln und der Brandmeldeanlage.



2017 - BER-Eröffnung wird (zum fünften Mal) verschoben Montage rbb Januar 2017 Jetzt steht fest: Der BER wird auch 2017 nicht eröffnet. Damit wird der Termin zum fünften Mal verschoben - auf 2018. Bei rund 80 Prozent der Türen funktioniert die elektronische Ansteuerung nicht - und die Türen sind Bestandteil der Entrauchungsanlage. Weitere Probleme haben sich mit den Spinkleranlagen ergeben. Eine für den 23. Januar geplante Aufsichtsratssitzung wird verschoben. Februar 2017 Führungskrise am BER: Technikchef Jörg Marks muss gehen. Flughafenchef Mühlenfeld macht ihn für die anhaltenden Probleme auf der Baustelle verantwortlich. Nachfolger wird Christoph Bretschneider - bis dahin Projektmanager bei der Deutschen Bahn. Unterdessen befragt der rbb Dieter Faulenbach da Costa. Der Flughafenexperte war bis 1999 selbst an den BER-Planungen beteiligt. Seine Prognose: "2019, 2020, 2021 sind vielleicht Zeiträume, über die wir uns unterhalten können."

Soeren Stache/dpa März 2017 Nach dem Rauswurf von Marks muss auch Mühlenfeld seinen Hut nehmen. Nachdem Berlin und der Bund von ihm abgerückt waren, gibt zum Schluss auch Brandenburg seine Unterstützung auf. Nachfolger wird der bisherige Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup. Der will den gefeuerten Technikchef Marks wieder an Bord holen und mit ihm zusammen einen Eröffnungstermin erarbeiten. Neuer Chef des Aufsichtsrats wird Rainer Bretschneider, bis dahin Flughafenkoordinator in Brandenburg. Das neue Führungsteam hält sich mit Prognosen zum neuen Eröffnungstermin aber zurück. Mai 2017 Am 8. Mai jährt sich die Nicht-Eröffnung des BER zum fünften Mal. Der Aufsichtsrat berät über die Finanzlage und den Stand der Bauarbeiten. Wie FBB-Chef Lütke Daldrup sagt, gibt es vor allem Probleme mit der Sprinkleranlage und den zentral gesteuerten Brandschutztüren. Bei einer internen Bestandsaufnahme seien 24 "Risikobereiche" identifiziert worden. Was das für den Zeitplan heißt, bleibt zunächst offen.

dpa/Maurizio Gambarini Juli 2017 Bei einer Aufsichtsratssitzung teilt FBB-Chef Lütke Daldrup mit, dass sich die Bauarbeiten verzögern - diesmal, weil die Wasserrohre für die Sprinkleranlagen zu dünn seien und ausgetauscht werden müssten. "Es kann sein, dass es vor Jahresende, es kann aber auch sein, dass es nach Jahresende fertig gestellt wird", sagt Lütke Daldrup. Berlins Regierender Bürgermeister Müller räumt daraufhin erstmals ein, dass der BER möglicherweise erst 2019 starten könnte.

dpa-Zentralbild September 2017 Zumindest für die Fertigstellung der BER-Bauarbeiten gibt es einen neuen Zeitplan. Nach Informationen des rbb hat die Flughafengesellschaft mit den Baufirmen vereinbart, dass der Airport bis Ende August 2018 baulich fertig sein soll. Anschließend soll das Gebäude intensiv getestet werden. Im Herbst 2019 könnte der BER dann eröffnet werden - aber nur, wenn keine Überraschungen mehr auftauchen. November 2017 FBB-Chef Lütke Daldrup wagt sich aus der Deckung und kündigt den Termin an, zu dem der endgültige Eröffnungstermin des BER mitgeteilt werden soll. Am 15. Dezember 2017 soll es soweit sein. Gerechnet wird damit, dass der BER im Spätsommer 2019 ans Netz geht - es könnte aber auch später sein. Die Arbeiten am BER könnten noch länger dauern als bisher angenommen. Laut einem Prüfbericht des TÜV Rheinland und einem Lagebericht für die oberste Bauaufsicht gibt es weiter erhebliche Mängel, so ein Medienbericht. Dem Bericht zufolge ist unter anderem die Entrauchungsanlage nicht wirksam. Auch die Brandmeldeanlage und die Sprinkleranlage funktionierten nicht. "Nicht abnahmefähig", heißt es. Die Flughafengesellschaft reagiert gelassen. Es handele es sich um bekannte Sachverhalte. Zwei Tage später legt ein anderes Medium nach. Der Terminplan sei in Gefahr, schreibt die Zeitung und beruft sich auf einen vom 16. November datierten Bericht der Baubetriebsberatung RKS Ingenieure. Demnach sei der geplante Termin für die bauliche Fertigstellung des BER Ende August 2018 "ohne frühzeitige Gegensteuerung bei den eintretenden Störungen stark gefährdet". Lütke Daldrup betont, die Hinweise und Verbesserungsvorschläge der Gutachter würden berücksichtigt und umgesetzt. Dezember 2017 Nach einer stundenlangen Sitzung des Aufsichtsrats, bei der unter anderem auch Experten vom TÜV gehört wurden, teilen Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider und der Sprecher der Geschäftsführung, Engelbert Lütke Daldrup, vor die Presse und teilen mit: Der BER soll im Oktober 2020 eröffnet werden. Dieser neue Termin sei nun "belastbar" und "unternehmerisch verantwortlich". Allerdings muss die Finanzierung noch einmal angepasst werden. Dies soll im März 2018 geschehen.



2016 - Immer noch Probleme mit dem Brandschutz dpa-Zentralbild Februar 2016 Eine Brandenburger Initiative bemüht sich, eine mögliche dritte Startbahn am BER zu verhindern und die Flugbewegungen auf 360.000 pro Jahr zu beschränken. Doch das Volksbegehren scheitert, da nur 51.971 Bürger unterschrieben haben. Nötig wären mindestens 80.000 gültige Unterschriften gewesen.

März 2016 In einer Sondersitzung des Aufsichtsrats legt sich Flughafenchef Mühlenfeld fest: In sechs Wochen soll entschieden werden, ob der BER 2017 an den Start gehen kann. In diesem Fall müsse ein konkreter Eröffnungstermin aber bis Oktober 2016 festgelegt sein. Der Streit um das Regierungsterminal wird beigelegt. Demnach bleibt es bei dem Plan, dass Staatsgäste nach der BER-Eröffnung zunächst in einem Interimsbau empfangen werden. Erst fünf Jahre später soll das eigentliche Regierungsterminal in Betrieb gehen. dpa April 2016 Die alte Flughafencrew habe "zu viel verbockt", zu viele Milliarden seien "in den Sand gesetzt worden" - der neue Flughafensprecher Daniel Abbou meint es etwas zu ehrlich. Ein Interview mit dem "prmagazin" kostet ihn daher seinen Job. Abbou hatte den Sprecherposten erst im Dezember 2015 angetreten.

Mai 2016 Neue Verzögerungen drohen: Die Genehmigung für einen Teil des Umbaus der Entrauchungsanlage kommt nicht wie erwartet Ende Juni, sondern später. Daher schließt Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) nicht mehr aus, dass der BER erst 2018 eröffnet werden könnte. Auch das Schallschutz-Konzept sei immer noch mangelhaft, urteilt am 3. Mai das Oberverwaltungsgericht. Es drohen neue Mehrkosten in Millionenhöhe.

dpa-Zentralbild Juli 2016 Selbst wenn sich die Fertigstellung noch weiter hinziehen sollte - der Geldfluss scheint gesichert: Bund, Berlin und Brandenburg wollen für mögliche weitere Mehrkosten bürgen. Der Aufsichtsrat will weiter im Jahr 2017 eröffnen. BER-Chef Mühlenfeld legt sich auf November fest.

August 2016 Die EU-Kommission bestätigt, was inoffiziell bereits knapp zwei Monate zuvor klar war: Der BER soll weitere Kredite in Höhe von 2,2 Milliarden Euro aufnehmen können. September 2016 Im September 2006 glaubte man noch, den BER im Oktober 2011 eröffnen zu können. Nun beteutert Berlins Regierender Bürgermeister und Aufsichtsratschef Michael Müller (SPD), der BER werde - wie zuletzt geplant - Ende 2017 öffnen.

Oktober 2016 Im BER-Korruptionsprozess verurteilt das Landgericht Potsdam einen ehemaligen Prokuristen der Flughafengesellschaft zu einer Haftstrafe. Er muss wegen Bestechlichkeit in einem besonders schweren Fall für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mann hatte Schmiergelder von einer Firma angenommen und im Gegenzug Nachforderungen in Millionenhöhe ausgezahlt - ungeprüft. Auch die Baugenehmigung für die komplizierte Entrauchungsanlage liegt vor. Damit können nun auf fast allen Geschossen des Fluggastterminals die erforderlichen Umbauten vorgenommen werden.

Dezember 2016 Rainer Bretschneider wird noch bis 2019 Flughafenkoordinator der Brandenburger Landesregierung bleiben. Eigentlich sollte er Ende 2017 in den Ruhestand gehen; Bretschneider ist 68 Jahre alt. Auch der Bauauftrag für das provisorische Regierungsterminal ist nun erteilt. Der Konzern Züblin soll das Abfertigungsgebäude errichten. Das Unternehmen war der einzige Bewerber. Das Übergangsgebäude soll bis zum Sommer 2018 entstehen, veranschlagt sind Baukosten von rund 80 Millionen Euro. Unterdessen wird bekannt, dass der BER wohl erst im Jahr 2018 an den Start gehen kann. Schuld seien Probleme mit der Elektrotechnik, sagt ein Insider.



2015 - Wieder ein neuer Flughafenchef dpa-Zentralbild Februar 2015 Der Aufsichtsrat macht den ehemaligen Rolls-Royce-Manager Karsten Mühlenfeld zum neuen Flughafenchef. Am 16. März tritt er das neue Amt an. Sein Auftrag: Den BER bis Herbst 2017 an den Start zu bringen. Mühlenfeld pflegt eher die leisen Töne. "Es hilft nichts, jeden Tag neue Ideen zu präsentieren", sagt Brandenburgs Ministerpräsident Woidke zur Begrüßung - ein Seitenhieb auf Mühlenfelds Vorgänger Mehdorn. Mai 2015 Die Sanierung der Nordbahn beginnt. Bis Oktober müssen die Flugzeuge, die am Flughafen Schönefeld landen, auf die neue Südbahn ausweichen - obwohl nur ein Bruchteil der betroffenen Anwohner schon über ausreichend Schallschutz verfügt. Erst 85 der 4.500 Anwohner sind zu diesem Zeitpunkt gegen Fluglärm gewappnet.

dpa Juli 2015 Nach langem Hick-Hack wählt der Aufsichtsrat Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) zum neuen Aufsichtsratschef. Müller hatte eigentlich seinen Staatssekretär Engelbert Lütke Daldrup (SPD) vorschicken wollen, sich dann aber dem politischen Druck gebeugt.

August 2015 Die Bautechnikfirma Imtech meldet Insolvenz an. Das Unternehmen ist unter anderem für den Brandschutz zuständig. Imtech ist zudem wegen schwerer Korruptionsvorwürfe im Visier der Justiz. Gegen leitende Manager ermittelt die Staatsanwaltschaft. Eine Taskforce der Flughafengesellschaft soll innerhalb von zwei Wochen klären, ob die Insolvenz die geplante Eröffnung des BER gefährdet.

September 2015 Auch der Eröffnungstermin Herbst 2017 scheint in Gefahr: Es werden Probleme mit der Statik der Haupthalle bekannt, die Bauaufsichtsbehörde stoppt alle dortigen Bauarbeiten. Grund sind zu schwere Rauchgasventilatoren, die schon Anfang 2012 eingebaut worden waren. Auch die Brandschutzplaner liegen hinter dem Zeitplan zurück.

(Quelle: dpa/Bernd Settnik) Oktober 2015 Die Sanierung der Nordbahn wird pünktlich abgeschlossen. FBB-Chef Mühlenfeld betont, dass auch der Kostenrahmen eingehalten wurde. Auch die Entrauchungsanlage kann teilweise in Betrieb genommen werden. Trotz der Erfolge liegen die Bauarbeiten insgesamt aber hinter dem Zeitplan zurück. Erst Anfang des Monats wird ein Baustopp im Hauptterminal wieder aufgehoben. November 2015 Das Projekt BER hinkt dem damals aktuellen Zeitplan um drei bis vier Monate hinterher. Es soll aber bei einem Eröffnungstermin im zweiten Halbjahr 2017 bleiben. Um die Bauarbeiten zu beschleunigen, wird auf der Baustelle in einigen Arbeitsbereichen die Sechs-Tage-Woche eingeführt. Dezember 2015 Um im zweiten Halbjahr 2017 eröffnen zu können, sollen nun nicht nur Planer, Projektsteurer und Objektüberwacher im Zwei-Schicht-Betrieb und einer Sechs-Tage-Woche arbeiten, sondern auch die Baufirmen. Zugleich wird bekannt, dass der BER voraussichtlich 6,5 Milliarden Euro kosten wird. Acht Jahre zuvor war noch mit rund zwei Milliarden Euro kalkuliert worden.



2014 - Hick-Hack um neuen Termin dpa Januar 2014 Vor dem Landgericht Potsdam beginnt der erste Prozess um Schadenersatz: Mindestens 48 Millionen Euro will die Fluggesellschaft Air Berlin von der FBB haben. Doch die Richter können keine Grundlagen für die Forderung erkennen. Am Ende wird der Flughafenbau sogar Air Berlin überdauern - im August 2017 meldet das traditionsreiche Unternehmen Insolvenz an, am 27. Oktober landet die letzte Maschine in Berlin. Ende Januar hört der Untersuchungsausschuss des Abgeordnetenhauses bereits zum zweiten Mal den früheren Gesamtprojektleiter Joachim Korkhaus. Dabei wird deutlich, dass das Chaos am BER mindestens bis ins Jahr 2009 zurückreicht. Viele Firmen hätten Kabel planlos verlegt, so lange, bis 2011 auf den Kabeltrassen kein Platz mehr gewesen sei, sagt Korkhaus. dpa Februar 2014 Mehdorn kündigt in einem Brief an die brandenburgische Landesregierung an, der BER könnte möglicherweise erst 2016 in Betrieb gehen. Das sei bei "weiteren unvorhergesehenen Ereignissen" zu befürchten - ein Seitenhieb gegen die zuständige Luftfahrtbehörde, die die Schallschutzvorgaben für Flüge über die Südbahn kurzfristig verschärft hat. Mitte Februar wird im Untersuchungsausschuss deutlich, dass die FBB-Geschäftsführung schon früh vom Zeitverzug am BER wusste. Bereits 2010 habe man 17 Monate hinter dem Plansoll gelegen, sagt der frühere Projektleiter Hochbau, Olaf Nozon. Der Eröffnungstermin am 3. Juni 2012 sei daher schon früh als kritisch eingestuft worden.

dpa März 2014 Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) hält ein neues Datum für die BER-Eröffnung für sinnlos. Solange etliche Baumaßnahmen noch nicht vollendet seien, bleibe der Starttermin offen, sagt der Regierende. Unterdessen ist FBB-Chef Mehdorn ein Jahr im Amt. Doch noch hat sein "Sprint"-Programm nicht richtig angeschlagen.

dpa-Zentralbild April 2014 Der Schallschutz für die Anwohner in Schönefeld wird rund 730 Millionen Euro kosten und ist damit deutlich teurer als geplant. Ursprünglich war man von 139 Millionen Euro ausgegangen. FBB-Chef Mehdorn macht für die Mehrkosten behördliche Auflagen verantwortlich. Ein Gericht hatte 2013 geurteilt, dass der Schallschutz nachgebessert werden muss. Die technische Leitung des BER erhebt schwere Vorwürfe gegen die Architekten: Die derzeitige Entrauchungsanlage hätte niemals funktioniert. Die Anlage sei falsch berechnet worden und müsse nun völlig neu geplant werden. dpa Mai 2014 Die Gesellschafterversammlung des BER lehnt die Forderung Brandenburgs nach einer Ausweitung des Nachtflugverbots ab. Der Planfeststellungsbeschluss sieht eine nächtliche Ruhe von 0.00 Uhr bis 5.00 Uhr vor. Dabei soll es nun bleiben. Der Bund schießt noch einmal 26,5 Millionen Euro zu, um den BER liquide zu halten. Die freigegebenen 26,5 Millionen Euro sind Teil einer Finanzspritze von 1,2 Milliarden Euro, die Berlin, Brandenburg und der Bund eineinhalb Jahre zuvor zugesagt hatten. Mehdorn hat jedoch bereits weitere 1,1 Milliarden Euro gefordert, um den Flughafen fertig zu bauen. Das würde den Finanzrahmen von 4,3 auf 5,4 Milliarden Euro ausdehnen. BER-Technikchef Jochen Großmann gerät unter Korruptionsverdacht. Er soll versucht haben, mit einer Zulieferfirma Zahlungen in Höhe von 500.000 Euro auszuhandeln. Großmann wird daraufhin mit sofortiger Wirkung beurlaubt. (Im Oktober 2014 wird der Ingenieur zu einer Haftstrafe von einem Jahr auf Bewährung sowie zu einer Geldstrafe von 200.000 Euro verurteilt.)

Juni 2014 Anfang Mai war Ex-Planer Alfredo di Mauro von FBB-Chef Mehdorn gefeuert worden. Nun kommt heraus: Er war kein Ingenieur, sondern nur technischer Zeichner. "Ich hatte Visitenkarten, wo das drauf stand. Das war ein Fehler", gesteht di Mauro. Flughafenchef Mehdorn kann mit 1,1 Milliarden Euro zusätzlich planen. Denn der Aufsichtsrat gibt grünes Licht für eine Finanzspritze von 1,1 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis einer neunstündigen Sitzung, die laut Mehdorn "ziemlich aufreibend" gewesen sein soll. Die Betreiber gehen zu diesem Zeitpunkt davon aus, dass der Neubau zum Jahreswechsel 2015/2016 fertig sein wird. Mehdorn schränkt aber ein: "Das ist noch kein Termin, das ist einfach eine Planungsannahme." dpa-Zentralbild August 2014 Flughafenchef Mehdorn muss fürchten, dass der BER schon bei seiner Eröffnung wieder zu klein sein wird. Einer Studie zufolge muss der Luftverkehrsstandort Berlin im Jahr 2016 bereits mit rund 31,4 Millionen Passagieren rechnen. Konzipiert ist der BER jedoch nur für 27 Millionen Fluggäste. Inzwischen dauert der Bau des BER schon fast acht Jahre. Zu lange für Klaus Wowereit, der sich künftig wieder mehr um sein Privatleben kümmern möchte. Am 26. August 2014 kündigt er seinen Rücktritt als Regierender Bürgermeister von Berlin an. Am 11. Dezember werde er damit auch den FBB-Aufsichtsratsvorsitz niederlegen. Die nicht zeitgerechte Eröffnung des BER nennt er eine der größten Niederlagen seiner politischen Karriere.

(Quelle: dpa) Oktober 2014 Wie später noch häufiger, wird im Oktober 2014 ein Termin zur Terminankündigung verschoben. Zwar hatte FBB-Chef Mehdorn im Juni noch bekräftigt, am Jahresende einen Eröffnungstermin zu nennen, doch nun muss er diese Ankündigung wieder zurückziehen. Derweil ziehen sich die Arbeiten an der Brandschutzanlage weiter hin. Eine Eröffnung vor Herbst 2016 gilt inzwischen als unwahrscheinlich. Das Landgericht Berlin entscheidet, dass die Kündigung des ehemaligen Flughafenchefs Rainer Schwarz im Jahr 2013 nicht rechtmäßig war und erklärt sie für unwirksam. Die FBB muss ihrem Ex-Chef rund eine Million Euro Gehalt nachzahlen. Das Gericht erkennt "keinen wichtigen Kündigungsgrund" für die Abberufung des Managers. dpa-Zentralbild November 2014 Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig weist weitere Klagen gegen die Flugrouten für den BER zurück. Die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow scheitert mit ihrem Versuch, ein Überflug-Verbot für ihr Zentrum auch tagsüber zu erreichen. Zudem wird die Klage gegen die Wannsee-Route für unzulässig erklärt. Erstmals tauchen Medienberichte auf, nach denen der BER frühestens 2017, möglicherweise auch erst 2018 eröffnet werden kann. dpa-Zentralbild Dezember 2014 Ex-Flughafenchef Rainer Schwarz muss vor dem Untersuchungsausschuss aussagen. Doch er gibt sich gelassen: Der Bau des BER sei schlicht nicht seine Aufgabe gewesen. Auch an Warnungen externer Gutachter zu Termin- und Kostenrisiken kann Schwarz sich nicht erinnern. Nach der ersten Aufsichtsratssitzung mit Wowereit-Nachfolger Michael Müller (ebenfalls SPD) gibt Vize-Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider bekannt: Der BER soll 2017 eröffnen, spätestens zum Jahresende. "Wir wollen, dass der Flughafen fliegt", sagt er. "Die Baustelle ist im Griff", fügt Flughafenchef Mehdorn hinzu. Es ist der fünfte Eröffnungstermin. Mehdorn erklärt dann kurz vor Weihnachten seinen Rücktritt.



2013 - Mehdorn soll es richten dpa Januar 2013 Nächster Paukenschlag in Schönefeld: Die Eröffnung des Flughafens wird zum vierten Mal verschoben. Wie es nun heißt, soll der BER nicht am 27. Oktober 2013 in Betrieb gehen, sondern frühestens 2014, eventuell sogar erst 2015 - ein konkreter Termin wird nicht genannt. Die Nachricht sorgt für ein heftiges politisches Beben. Einen Tag nach der erneuten Verschiebung zieht Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit die Konsequenzen. Der SPD-Politiker erklärt seinen Rücktritt als Aufsichtsratschef der FBB; sein brandenburgischer Kollege Matthias Platzeck, ebenfalls SPD, übernimmt. Wowereit macht als Stellvertreter weiter. Der bisherige Chef der FBB, Rainer Schwarz, wird entlassen und klagt dagegen vor Gericht. Wowereit übersteht im Berliner Abgeordnetenhaus ein Misstrauensvotum. Zwei Tage später gewinnt Platzeck im Potsdamer Landtag eine von ihm selbst veranlasste Vertrauensabstimmung - und holt sich so Rückendeckung für sein Aufsichtsratsamt. "Entweder das Ding fliegt - oder ich fliege", hatte er vor der Abstimmung gesagt. Februar 2013 Wegen der mehrfach verschobenen BER-Eröffnung muss der Flughafen Berlin-Tegel länger am Netz bleiben als geplant. Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft gibt deshalb bekannt, dass der innerstädtische Airport mit bis zu 20 Millionen Euro modernisiert werden soll. imago stock&people März 2013 Am 11. März 2013 wird Hartmut Mehdorn, früherer Chef der Deutschen Bahn und von Air Berlin, zum neuen Vorsitzenden der FBB-Geschäftsführung berufen. Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit macht er sich mit einem Vorschlag unbeliebt, der Jahre später noch einmal heiß diskutiert werden sollte. Mehdorn regt an, den Flughafen Tegel länger offenzuhalten als das gesetzlich fixierte halbe Jahr nach BER-Eröffnung. Die Unterstützung durch Tegel soll dazu dienen, den neuen Flughafen stufenweise in Betrieb nehmen zu können. Über vier Jahre später mündet die Debatte um die Offenhaltung von Tegel am 24. September 2017 in ein Volksbegehren. Dabei spricht sich die Mehrheit für einen Weiterbetrieb von Tegel aus.

Juni 2013 Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (OVG) lässt die geplante BER-Flugroute über den Müggelsee zu - während es die Wannseeroute noch gekippt hatte. Allerdings hob das Bundesverwaltungsgericht diese Entscheidung wieder auf. Juli 2013 Nachdem Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck (SPD) im Juni einen leichten Schlaganfall erlitten hat, erklärt der Landesvater Ende Juli seinen Rückzug als Regierungschef und Aufsichtsratsvorsitzender der FBB. Dem rbb sagt Platzeck: "Das 'Bandmaß' hat, wenn es gut geht und der liebe Gott es gut meint, 80 Jahre. Da ist hinten nicht mehr viel, wenn 60 weg sind. Da muss man sich sehr klar fragen, was man mit dieser restlichen Zeit noch anfangen will." August 2013 75.000 Mängel stehen nach Angaben des Bundes auf der Liste von BER-Technikchef Horst Amann. Diese Aufstellung umfasse alles vom Brandschutz bis zu den Bodenfliesen und werde bereits abgearbeitet, erklärt Verkehrsstaatssekretär Reiner Bomba. 10.000 Mängel seien bereits behoben. dpa-Zentralbild Oktober 2013 Nach monatelangem Streit in der Führungsebene setzt der FBB-Aufsichtsrat Horst Amann als technischen Geschäftsführer ab. Amann übernimmt ab dem 1. November die Leitung der Flughafen Energie und Wasser GmbH, einer Tochter der FBB. Einen neuen Technik-Chef soll es nicht geben. Wesentliche Aufgaben übernimmt FBB-Chef Mehdorn.

dpa Dezember 2013 Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) wird vom Aufsichtsrat der FBB erneut zum Vorsitzenden gewählt. Die Neubesetzung war notwendig geworden, weil Brandenburgs Ministerpräsident Platzeck (SPD) sich aufgrund seines Schlaganfalls zurückgezogen hatte.



2012 - Vollbremsung am BER dpa Mai 2012 An diesem Tag erleben die drei Flughafengesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund ihr BER-Desaster. Knapp vier Wochen vor dem geplanten Eröffnungstermin am 3. Juni 2012 wird der Start kurzfristig verschoben. Nur neun Tage nach der Absage gibt der FBB-Aufsichtsrat einen neuen, den mittlerweile dritten Eröffungstermin bekannt: Demnach soll der BER am 17. März 2013 in Betrieb gehen - also nur neun Monate nach der eigentlich geplanten Eröffnung. Wie schwerwiegend die Mängel am BER eigentlich sind, scheint zu diesem Zeitpunkt niemandem klar zu sein.

Die geplatzte Eröffnung kostet Planungschef Manfred Körtgen seinen Posten. Auch die Zusammenarbeit mit dem Planungskonsortium PGBBI, zu der unter anderem das renommierte Büro des Flughafen-Architekten Meinhard von Gerkan gehört, wird beeendet. dpa-Zentralbild Juni 2012 Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg spricht den Anwohnern das Recht auf besseren Schallschutz zu. Die Flughafengesellschaft müsse das vorgesehene Schallschutzprogramm umsetzen, so die Richter.

Juli 2012 Das Bundesverwaltungsgericht weist die Klagen von Bürgern aus Berlin-Lichtenrade, Zeuthen, Rangsdorf und Kleinmachnow gegen den Planfeststellungsbeschluss zurück. Damit ist die Airport-Eröffnung juristisch nicht mehr angreifbar. 3. September 2012 Die geplante BER-Eröffnung muss zum dritten Mal verschoben werden. Sie soll nun im Oktober 2013 stattfinden. Einige Tage später nennt der Aufsichtsrat dann auch den konkreten Tag, den 27. Oktober 2013. Das Berliner Abgeordnetenhaus setzt einen Untersuchungsausschuss ein: Dieser soll Ursachen, Konsequenzen und die Verantwortung für die Kosten- und Terminüberschreitungen beim BER aufklären. Inzwischen gibt es zahlreiche Berichte über Baupannen, Verzögerungen und Fehlplanungen - so soll der Flughafen dem Passagieraufkommen schon bei seiner Eröffnung nicht gewachsen sein.

2009 - 2011: Die Eröffung wird verschoben / Streit um Flugrouten Oktober 2011 Das Bundesverwaltungsgericht gibt grünes Licht für nächtliche Flüge in den Randzeiten. Der Airport kann ohne weitere Einschränkungen an den Start gehen. Damit bleiben die Klagen von Anwohnern und umliegenden Gemeinden ohne Erfolg. Juli 2011 Nach monatelangen Beratungen in der Fluglärmkommission folgt die Flugsicherung mit einem neuen Vorschlag dem Kompromiss des Gremiums. Eine der Routen führt mitten über den Berliner Müggelsee, eine andere über die Gemeinde Blankenfelde-Mahlow. In den brandenburgischen Anrainerkommunen und rund um den Müggelsee geht der Protest weiter. September 2010 Die Deutsche Flugsicherung legt einen ersten Flugrouten-Vorschlag vor. Tausende Betroffene gehen dagegen auf die Straße. Die festgelegten Flugrouten stimmen nicht mit denen in den Planungsunterlagen überein. Es gibt neue Klagen gegen den Planfeststellungsbeschluss. Juni 2010 Wegen der Pleite einer Planungsfirma und verschärften Sicherheitsbestimmungen wird die für November 2011 geplante Eröffnung des Flughafens auf den 3. Juni 2012 verschoben. dpa-Bildfunk Oktober 2009 Das Brandenburger Verkehrsministerium erlässt eine Nachtflugregelung für den neuen Flughafen: Keine Starts und Landungen von Mitternacht bis 5.00 Uhr morgens, Ausnahmen sind Post- und Regierungsmaschinen sowie Notfälle.

2005 - 2008: Baustart mit Hindernissen Oktober 2008 Nach 85 Jahren schließt der Flughafen Tempelhof. Eine Berliner Bürgerinitiative hatte noch versucht, den Traditionsflughafen per Volksentscheid zu retten, war aber gescheitert. Juli 2008 Die Bauarbeiten für das Flughafen-Terminal beginnen. dpa-Zentralbild September 2006 Erster Spatenstich in Schönefeld: Der Sprecher der Geschäftsführung des BBI, Rainer Schwarz, Bahn-Chef Hartmut Mehdorn, Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) und Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) läuten den offiziellen Baubeginn ein. März 2006 Im März 2006 weist das Bundesverwaltungsgericht die Musterklagen von 4.000 Anwohnern und vier Gemeinden gegen den Planfeststellungsbeschluss zum überwiegenden Teil ab. Der Baustopp wird kurz danach aufgehoben - allerdings unter verschärften Lärmschutzauflagen. April 2005 Die Leipziger Richter geben Eilanträgen mehrerer Anwohner statt und verhängen einen weitgehenden Baustopp bis zu einer endgültigen Entscheidung. Zulässig sind jetzt nur noch Bauvorbereitungen.

2000 - 2004: Grünes Licht für den BBI dpa August 2004 Zum Abschluss des Genehmigungsverfahrens gibt der Planfeststellungsbeschluss grünes Licht: Der BBI - so der Arbeitstitel - darf unter Auflagen gebaut werden. Im Oktober reichen tausende Gegner beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Klagen ein. Mai 2003 Im Mai 2003 scheitert endgültig die geplante Privatisierung der Bauarbeiten durch einen Generalübernehmer, weil die Bewerber aus Sicht der Gesellschafter keine finanziellen Risiken tragen wollen. Das Projekt BER wird ab jetzt in öffentlicher Regie weiterverfolgt. Der Abbruch des Privatisierungsverfahrens kostet laut Presseberichten 41 Millionen Euro.

2002 Im Jahr 2002 wird eine Grundsatzvereinbarung unterzeichnet, der Flughafen soll diesen Planungen zufolge 2008 in Betrieb gehen.

1989 - 1999: Gedankenspiele und ersten Planungen 1999 Laut Planungsverfahren soll der Flughafen komplett unter privater Regie gebaut und betrieben werden. 20 Unternehmen und sieben Konsortien bewerben sich um die Konzession. Den Zuschlag erhält ein Konsortium um den Essener Baukonzern Hochtief. Der Vergabebescheid wird vom Brandenburgischen Oberlandesgericht aber wegen Verfahrensfehlern kassiert. Dezember 1999 Die Schönefelder Flughafengesellschaft reicht die Unterlagen für das Planfeststellungsverfahren ein. Und die Bevölkerung aus dem betroffenen Südosten der Stadt läuft Sturm. Hauptstreitpunkt ist der zu erwartende Fluglärm. Juni 1996 Bundesverkehrsminister Matthias Wissmann, Berlins Regierender Bürgermeister Eberhard Diepgen (beide CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) fällen den so genannten Konsensbeschluss: Sie empfehlen der Flughafengesellschaft eine Standortentscheidung zu Gunsten von Schönefeld Süd sowie die Schließung der Berliner Flughäfen Tegel und Tempelhof. Juni 1993 Für Jüterbog Ost, Schönefeld Süd und Sperenberg wird das Raumordnungsverfahren beantragt. Das politische Tauziehen um den Mega-Airport und die Milliardeninvestition beginnt. Der Bund will lieber in Schönefeld investieren als in einen Flughafen irgendwo in der märkischen Heide. dpa Dezember 1989 Die Mauer ist gerade gefallen, da will der West-Berliner Senat zwei Millionen D-Mark in eine Joint-Venture-Gesellschaft mit der DDR zum Ausbau des Flughafens Schönefeld investieren. Anfang der 1990er Jahre ist es dann soweit - die Region brauche einen neuen Großflughafen, wird die Forderung in Potsdam und Berlin gleichermaßen formuliert. Acht mögliche Standorte werden auf ihre Tauglichkeit getestet.