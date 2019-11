Bild: dpa-Zentralbild

Nach Bekanntgabe des Eröffnungstermins - Flugrouten am BER könnten sich noch geringfügig ändern

30.11.19 | 15:47

Nach der geplanten Eröffnung des neuen Großflughafens BER am 31. Oktober 2020 könnte es noch einmal Änderungen an Teilen der umkämpften Flugrouten geben. Darauf hat die

Deutsche Flugsicherung (DFS) hingewiesen. "Dort, wo es notwendig ist, werden wir dann Betriebsverfahren anpassen", kündigte der Chef der Flugsicherung (DFS), Klaus-Dieter Scheurle, nach der Bekanntgabe des BER-Eöffnungstermins an. Zunächst werde das Unternehmen aber das erste Betriebsjahr nutzen, um Erfahrungen zu sammeln, heißt es in einer Mitteilung vom Freitagabend.

Neue Rahmenbedingungen bei 20 Prozent mehr Flügen

Seit die Routen 2012 festgelegt wurden, hätten sich die Rahmenbedingungen geändert, erläuterte die DFS. Heute gebe es in Berlin 20 Prozent mehr Flüge und 40 Prozent mehr Passagiere. "Die Folge waren zahlreiche Änderungen am Boden - von der Einführung einer virtuellen Trennlinie durch das Hauptvorfeld bis zur Weiternutzung des Schönefelder Terminals." 2012 war noch Air Berlin der größte Flughafenkunde in Berlin, nach der Pleite wurde es Easyjet. Auch zahlreiche Flugziele haben sich geändert.



Woidke will BER nur "kurz und knapp" feiern

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will zur Eröffnung des BER keine große Feier veranstalten. "Brandenburg richtet am 3. Oktober 2020 das zentrale Einheitsfest aus. Wir rechnen mit einer halben Millionen Gäste. Das wird ein Fest", sagte der SPD-Politiker der "Märkischen Oderzeitung". Dagegen solle die Eröffnung des BER am 31. Oktober "würdig und bescheiden begangen werden", so der Regierungschef weiter. "Eine große Feier würde ich nicht mitmachen. Das passt nicht. Das Projekt hat einfach zu viele Nerven gekostet."



Schwänzen will er aber nicht: "Ich habe hier in meinem Büro so viel Zeit mit dem BER verbracht, dass ich mir vor der Landtagswahl gesagt habe: Schon deshalb lohnt es sich, die Wahl zu gewinnen, um dann auch dabei sein zu können. Aber märkisch kurz und knapp."



