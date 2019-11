Neue Mängel am BER sollen laut einem Medienbericht den Eröffnungstermin im Oktober 2020 gefährden. Stimmt nicht, sagt die Bundesregierung. Der termingerechte Start sei nicht gefährdet. An diesem Freitag soll der konkrete Termin bekanntgegeben werden.

Erst am 22. November hatten sich im BER-Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses Zweifel gemehrt, dass der Flughafen wie geplant fertig wird. Wichtige Genehmigungen und Prüfprozesse ständen immer noch aus, so der Brandschutzexperte des der zuständigen Bauordnungsbehörde vor dem Ausschuss. Konkret geht es um die sogenannte Baufertigstellungs-Anzeige. Diese war ursprünglich für Herbst dieses Jahres angekündigt.

Der " Tagesspiegel " hatte berichtet, Mängel an Sicherheitskabeln gefährdeten den Zeitplan für die geplante Inbetriebnahme des Airports im Oktober 2020. Der Fahrplan für diesen Termin werde "extrem eng", schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine vertrauliche Präsentation des TÜV Rheinland für den Aufsichtsrat. In dem 23-Seiten-Papier vom 27. September weise der TÜV Rheinland darauf hin, dass die Beseitigung von rund 16.000 Mängeln an den Sicherheitskabeln immer noch schleppend vorangehe.

Nach der Planung der Flughafengesellschaft soll der BER nach zahlreichen Schwierigkeiten und vielen Terminverschiebungen im Oktober 2020 in Betrieb gehen – mit neun Jahren Verzögerung. Das genaue Datum will die Flughafengesellschaft an diesem Freitag nennen. Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup will die Baufertigstellung im ersten Vierteljahr 2020 im Bauamt anzeigen.