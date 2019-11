Den offiziellen Eröffnungstermin des Flughafens BER in Schönefeld hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) zuversichtlich kommentiert. Er sei optimistisch, "dass es diesmal klappt", teilte Woidke am Freitag mit.

"Ich habe großes Vertrauen in die Geschäftsführung, dass der BER in elf Monaten tatsächlich an den Start gehen wird." Am neuen Flughafen könnten zusätzliche internationale Verbindungen der Wirtschaft der Region weiteres Wachstum und neue Arbeitsplätze bringen.

Auch seine SPD-Parteikollegin und neue Flughafenkoordinatorin des BER, Katrin Schneider, ist zuversichtlich: "Wir gehen nach den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate davon aus, dass der 31. Oktober 2020 zu schaffen ist. Ein konkretes Datum biete Planungssicherheit für alle Beteiligten. "Das ist das, auf was alle auch wirklich gewartet haben", so Schneider.