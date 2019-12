Nach fast 30 Jahren im Amt hat der Bürgermeister von Schönefeld (Dahme-Spreewald) am Dienstag seinen letzten Arbeitstag. Im Interview erzählt er, was er am 31. Oktober 2020 vorhat, von seiner Spatensammlung und seine Beziehung zur Fliegerei.

Da haben sich die Verantwortlichen gedacht, da müssen nur sechs den Spatenstich machen. Der Bürgermeister, der sonst immer dabei ist, war bei diesem Vorhaben nicht dabei. Ich habe daraufhin ein bisschen geunkt, der siebte Spaten wird euch fehlen. Und so ist dann auch gekommen. Ich bin fest davon überzeugt, dass im nächsten Jahr eine Eröffnung stattfinden wird mit einer kleinen Feier. Man wird sich freuen, dass nun endlich dieser BER an den Start gehen wird.

rbb: Herr Haase, wissen Sie schon, was Sie am 31. Oktober 2020 machen werden?

Ja, die ist nicht zu leugnen. Ich bin durch meinen Vater geprägt worden, der früher bei der Luftwaffe war. Ich hatte schon als 14-Jähriger eine Genehmigung, mit einem Segelflug zu beginnen. Meinen ersten Alleinflug hatte ich auch recht früh – im Prinzip als Minderjähriger. Und wenn man als Kind anfängt mit diesem Interesse für Flughäfen, für Raum- und Luftfahrt und ähnliche Dinge, dann bleibt das auch so. Deswegen war ich auch sehr glücklich, dass ich hier in Flughafennähe viele Dinge tun konnte, die die Entwicklung dieses zukünftigen Großflughafens vorangebracht haben.

Nimmt das Land Berlin die U7-Verlängerung nicht ernst genug?

Wir haben gute Beziehungen zur BVG, die das natürlich sehr ernst nehmen und die das auch gerne tun würden. Aber Rot-Rot-Grün in Berlin ist sich nicht einig: Die SPD ist dafür, Linke und Grüne favorisieren nicht die U-Bahn. Dafür ist eine Straßenbahn im Gespräch, aber das ist keine Lösung. Zum einen können Straßenbahnen so viele Leute gar nicht aufnehmen, die in einer U-Bahn sitzen. Und zum anderen wäre es doch viel schlauer, wenn man diese Linie, die zum Berliner Flughafen führt, von Spandau über Rudow weiterführt bis nach Schönefeld und dann bis zum Terminal BER. Es würde sicherlich in jedem anderen Land sofort passieren. Aber hier ist vieles nicht so einfach, weil immer dreierlei Interessen im Raum sind. Wobei U-Bahnen so günstig sind, auch was den Energieverbrauch oder CO2-Einsparungen anbelangt, das man eigentlich nur dafür sein kann.

Wie wird sich die Kommune Schönefeld entwickeln? Haben Sie das Schönefeld des Jahres 2015 beispielsweise schon mal vor Augen gehabt?

Wir gehen heute davon aus, dass Schönefeld in den nächsten Jahren von heute rund 17.000 Einwohnern auf bis zu 45.000 Einwohner wachsen wird. Dabei sei daran erinnert, dass wir 1990 mit 5.000 Einwohnern begonnen haben. Die Zahlen haben wir jetzt mehr als verdreifacht. Aber da ist natürlich noch lange kein Ende der Entwicklung in Sicht. Denn Wohnraum in Flughafennähe ist eines der gefragtesten Güter überhaupt. Auch die Ansiedlung von Logistik und Firmen gehört dazu, wie beispielsweise in München und Frankfurt am Main zu beobachten. Selbst dort werden noch Hotels, Boarding-Häuser und ähnliches gebaut. Und das ist eine Entwicklung, die bei uns genauso vonstattengehen wird.