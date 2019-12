Die Kosten für den neuen Flughafen BER könnten höher ausfallen, als bisher geplant. Das berichtet die "Bild am Sonntag" . Demnach benötigt die Flughafengesellschaft für den Finanzierungsplan 2021 bis 2024 fast 300 Millionen Euro mehr als bislang veranschlagt. Die Zeitung beruft sich auf einen vertraulichen Bericht an die Gesellschafter Berlin, Brandenburg und den Bund. Demnach fehlen 212 Millionen Euro an Nachlaufkosten für das Hauptterminal - das Gebäude kostet nun 2,6 Milliarden Euro. Beim Masterplan 2040 bestehe ein Mehrbedarf von rund 60 Millionen Euro.

Was am BER noch alles schiefgehen kann

Am Freitag war bekannt gegeben worden, dass der Flughafen BER nach jahrelanger Verzögerung am 31. Oktober 2020 eröffnet werden soll. Ursprünglich sollte der BER, an dem seit 2006 gebaut wird, im Jahr 2011 eröffnet werden. Im Dezember 2017 hatten die Betreiber den Eröffnungstermin letztmalig verschoben, von 2018 auf 2020. Im Frühjahr waren erneut Befürchtungen laut geworden, dass eine abermalige Verschiebung nötig sein könnte.

Die Baukosten für den BER haben sich inzwischen fast verdreifacht und liegen bei mehr als 6,5 Milliarden Euro.

Der Zeitplan bleibt ambitioniert: Noch immer müssen zahlreiche Mängel an Kabelverbindungen und Brandschutzsystemen abgearbeitet werden. Auch am Flughafen-Bahnhof sind Nachprüfungen notwendig, um sicherzustellen, dass die dortigen technischen Systeme auch im Zusammenspiel mit dem darüber liegenden Flughafengebäude funktionieren. Im Sommer sollen rund 20.000 Komparsen die Betriebsabläufe am Flughafen testen. Spätestens dann will Lütke Daldrup alle Mängel beseitigt haben.