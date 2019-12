dpa/Stefan Kruse Audio: Inforadio | 13.12.2019 | Thomas Rautenberg | Bild: dpa/Stefan Kruse

BER-Besichtigung mit Abgeordneten - "Wir sind hier immer noch auf einer Baustelle"

13.12.19 | 20:28 Uhr

Stippvisite am BER: Flughafenchef Lütke Daldrup führte am Freitag die Mitglieder des Untersuchungsausschusses durch die (noch) leeren Hallen. Bei manchen Politikern blieb auch nach dem Vor-Ort-Termin die Skepsis groß. Von Thomas Rautenberg

Einen Vorgeschmack darauf, was die Anreise zum Flughafen BER eines Tages für die Passagiere bedeuten könnte, haben die Abgeordneten des BER-Untersuchungsausschusses am Freitag bekommen. Sie kamen per Auto über die Stadtautobahn und brauchten 90 Minuten. "Das ist halt so", sagt der Grünen-Obmann im Untersuchungsausschuss, Harald Moritz. "Weil wir einen Fehler gemacht haben und nicht mit den Öffentlichen zum BER gekommen sind, sondern uns in den Stau gestellt haben."

Die Abgeordneten betreten das Terminal 2 | Bild: dpa/Stefan Kruse

Dafür erlebten die Abgeordneten eine Baustelle, auf der es richtig brummte: Am "Low Cost-Terminal" T2 wurde kräftig gebaut, selbst am späten Freitagnachmittag. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup präsentierte dort den Baufortschritt: "Wir sehen hier eine aus dem Industriebau bekannte Technologie unter dem Dach. Es gibt auch Lüftungsöffnungen im Dach, also eine Entrauchungsanlage, die in ihrer Komplexität deutlich einfacher strukturiert ist als die im Hauptterminal." Die Gepäckanlage ist bereits montiert und unter dicken Planen verhüllt. Vor wenigen Wochen noch waren alle Räume kahl und leer. Jetzt werden überall Kabel gezogen und Lüftungsrohre eingebaut.

Noch sind die (Roll-)Treppen im Terminal 1 menschenleer. | Bild: dpa

"Mit sehr heißer Nadel gestrickt"

Dennoch ist der AfD- Abgeordnete Frank Christian Hansel nicht überzeugt, dass die Anlagen auch zum Termin fertig werden. "Wenn ich mir das so anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier schon 2020 geflogen wird. Sie sehen ja, dass hier teilweise noch keine Leitungen drin sind, da muss noch einiges am Innenausbau gemacht werden. Mir scheint das mit sehr heißer Nadel gestrickt." Zweifel bleiben auch für den FDP-Abgeordneten Sebastian Czaja: der Rohbau im Terminal T2, die Mängelbeseitigung vor allem an den Kabelkanälen im Hauptterminal, die immer noch nicht abgeschlossen ist - ihn überzeuge das alles nicht, so Czaja. "Man muss feststellen, dass wir noch immer auf einer Baustelle unterwegs sind, und deshalb kann man nach wie vor auch bezüglich des Eröffnungstermins skeptisch bleiben."

Mehr zum Thema dpa/Settnik Mit Bus und Bahn zum Flughafen - So soll der BER an den Nah- und Fernverkehr angebunden werden

Lütke Daldrup: Auch über die Feiertage wird gearbeitet

Flughafenchef Lütke Daldrup sieht sich dagegen im Plan. Bis Ende Februar kommenden Jahres sollen die Mängel abgearbeitet und die entsprechenden Tüv-Abnahmen erledigt sein. Zuletzt habe es an dem Bau, der neben dem Hauptterminal 1 liegt, gute Baufortschritte gegeben, so Lütke Daldrup. Mehrere Gewerke arbeiteten inzwischen am Wochenende durch, auch über die anstehenden Feiertage. Daher sei er optimistisch, dass T2 bis Ende Oktober 2020 fertig werde. "Eine Garantie dafür kann ich zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht geben." Vor kurzem hatte Lütke Daldrup angekündigt, dass der BER am 31. Oktober 2020 in Betrieb gehen soll - mit neun Jahren Verzögerung. Der Terminal 2 wurde nachträglich konzipiert, weil der BER bei der Eröffnung bereits zu klein ist, um den erwarteten Zuwachs an Fluggästen zu bewältigen. Baubeginn war erst 2018, die Bauweise ist nach Angaben des Flughafenchefs deutlich einfacher als am Hauptterminal. Die Kapazität des Hauptterminals T1 wird mit 27 Millionen Passagieren im Jahr angegeben. Im T2 sollen sechs Millionen Reisende pro Jahr abfliegen und ankommen.

Sendung: Inforadio, 13.12.2019, 18:25 Uhr