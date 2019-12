Dass der Bund auf das Regierungsterminal verzichten könnte, hatte sich bereits im Spätsommer angedeutet.Vom Bundesbauministerium hieß es damals, es solle untersucht werden, ob ein Neubau nötig sei oder ob das vor einem Jahr fertiggestellte Interimsterminal ausreiche. Zuvor hatte der Bund lange auf den Bau beharrt.

In einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz hatten Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (alle SPD) Anfang des Jahres den Bund aufgefordert, das Bauvorhaben aufzugeben. Sie forderten stattdessen, das Interimsterminal dauerhaft zu nutzen - aus Kostengründen und um den BER-Start nicht zu gefährden. Auch die Flughafengesellschaft sprach sich für einen Verzicht auf das Regierungsterminal aus, damit mehr Platz für den regulären Flugbetrieb am BER bleibt.