Flughafenchef Lütke Daldrup wies das Ergebnis der Studie zurück, sie sei "unseriös". Im rbb Fernsehen verwies er darauf , dass die Entgelte, also das, was die Airlines für Starts und Landungen bezahlen müssen, am neuen Flughafen um 70 Prozent höher seien, als von den Autoren der Studie angenommen. Die Einnahmen würden sich demnach bis 2023 nahezu verdoppeln - so stünde es im Businessplan, dem Berlin, Brandenburg und der Bund als Gesellschafter der FBB zugestimmt haben, allerdings vor Corona.

Wenn das Abgeordnetenhaus am Donnerstag zusammenkommt, steht als erstes die Finanzlage des neuen BER auf der Tagesordnung. Die FDP hat sich mit ihrem Antrag "Finanzieller Sinkflug der FBB – fliegt in Berlin bald nur noch der Pleitegeier?" durchgesetzt und die Frage zum Thema der "Aktuellen Stunde" gemacht. Anlass ist eine Studie von Wirtschaftsexperten, über die der rbb und der "Tagesspiegel" berichtet hatten.

Der Berliner Verkehrspolitiker Harald Moritz (Grüne) ergänzt, dass er starke Zweifel an der Einnahmesteigerung habe, weil Berlin vor allem von Low-Cost-Carriern angeflogen werde, die eine deutliche Entgelterhöhung eher verschrecken würde. Zudem seien deren Kunden weniger an Shoppingtouren im BER-Terminal interessiert als Passagiere in Frankfurt am Main, die beim Umsteigen lange Wartezeiten überbrücken müssten.

Die Brandenburger SPD ist einen Schritt weiter: Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Helmut Barthel kennt den Businessplan selbst zwar auch nicht, kündigte aber ebenso wie sein Parlamentskollege Thomas von Gizycki von Bündnis 90/Die Grünen an, dass die umstrittene Studie schon am 18. Mai im BER-Sonderausschuss thematisiert werden soll.

Auch die CDU, sowohl in Brandenburg als in Berlin, will genauer wissen, wie es um die zukünftigen Finanzen der FBB steht. Christian Gräff, der wirtschaftspolitische Sprecher der Berliner Fraktion, findet klare Worte: Eine quasi Verdoppelung der Einnahmen der FBB hält er wegen der beschränkten Abfertigungskapazitäten in naher Zukunft für "völlig unrealistisch". Gräff will die Finanzen im Berliner BER-Untersuchungsausschuss zum Thema machen und fordert, dass externe Wirtschaftsprüfer Klarheit in die Lage der FBB bringen sollen.

Jenseits der Berliner Landesgrenzen ist die CDU inzwischen wieder an der Regierung beteiligt - das scheint milder zu stimmen. Steeven Breetz, parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion im Brandenburger Landtag, verweist zuerst auf die Ausführungen der FBB-Geschäftsführung, dass am neuen BER durch mehr Verkaufsflächen eine "bedeutende Erlössteigerung" möglich sei. Doch dabei will er es nicht bewenden lassen, auch er will die Finanzen im BER-Sonderausschuss diskutieren - und ist sich dabei mit den Mitgliedern der Linksfraktion einig, wie Christian Görke auf Anfrage mitteilte. Görke hat außerdem Akteneinsicht beantragt.