Seit Wochen zählen Tegel und Schönefeld kaum noch Passagiere, dem Flughafenbetreiber FBB droht die Insolvenz - sagen zumindest Beobachter. Die FBB sieht das anders. Wie genau es um die Finanzen der Berliner Airports bestellt ist, soll am Freitag erörtert werden.

Der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) berät am Freitag in Schönefeld über den Jahresabschluss 2019 und den künftigen Finanzbedarf.

Im vergangenen Jahr gab es an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld mit 35,6 Millionen zwar so viele Fluggäste wie nie zuvor - wegen der Corona-Krise ist der Passagierverkehr in Tegel und Schönefeld inzwischen aber praktisch zum Erliegen gekommen. Im April starteten und landeten dort nur noch 27.600 Fluggäste. Das entspricht einem Prozent der Passagierzahlen vom April des vorigen Jahres.