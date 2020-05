Außer zwitschernden Vögeln ist morgens um acht am Westende der Startbahn in Berlin-Tegel nichts zu hören. Still liegt der Flughafen da. In der Ferne leuchtet nur das Orange der parkenden Easy-Jet-Maschinen. In der gesamten nächsten Stunde heben nur zwei Flieger ab. An manchen Tagen werden in letzter Zeit in Tegel und Schönefeld zusammen gerade mal 800 Passagiere abgefertigt. Als normal gelten eher 100.000.

Für die Flughafengesellschaft ist das eine teure Angelegenheit: Siebeneinhalb Millionen Euro kostet der Weiterbetrieb im Monat. Um Kosten zu sparen, soll es ab Juni in Tegel vorerst keinen Flugbetrieb mehr geben.