Gesellschafter geben grünes Licht - Flughafen Tegel kann vorübergehend geschlossen werden

20.05.20 | 10:55 Uhr

Der Berliner Flughafen Tegel kann am 15. Juni vorübergehend außer Betrieb gehen. Das haben der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg in einer Gesellschafterversammlung beschlossen. Jetzt fehlt nur noch die Genehmigung der obersten Luftfahrtbehörde.

Der Berliner Flughafen Tegel kann am 15. Juni vorübergehend außer Betrieb gehen. Das haben der Bund und die Länder Berlin und Brandenburg am Mittwoch in einer per Videokonferenz abgehaltenen Gesellschafterversammlung beschlossen, wie eine Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung für Finanzen sagte. Den entsprechenden Antrag hatte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bereits Ende April gestellt, nachdem sich der Aufsichtsrat für die vorübergehende Schließung ausgesprochen hatte. Bis Ende Mai wird die Senatsverkehrsverwaltung als oberste Luftfahrtbehörde des Landes über die temporäre Schließung entscheiden. Der Berliner Flugverkehr wird dann über Schönefeld abgewickelt.



Hohe Kosten durch den Stillstand

Hintergrund sind die geringen Passagierzahlen wegen der Corona-Krise. Zuletzt flogen an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld nur etwa 2.000 Passagiere pro Tag. Das Hauptabfertigungsgebäude in Tegel ist schon seit Mitte März geschlossen, Passagiere checken nur noch im Nebenterminal C ein. Die Flughafengesellschaft hat dadurch hohe Kosten: 7,5 Millionen Euro sind nach Angaben des Flughafenchefs pro Monat notwendig, um den Stillstand zu finanzieren.

Kompromiss mit dem Bund

Berlin und Brandenburg drängen bereits seit längerer Zeit auf die Stilllegung. Der Bund hatte zuletzt noch Bedenken, weil Flüge der Bundesregierung zum Teil über Tegel abgewickelt werden. Der jetzt genannte Schließungstermin Mitte Juni ist vermutlich der Kompromiss: Ursprünglich geplant war die vorübergehende Stilllegung für Anfang Juni.

Die Schließung ist zunächst für zwei Monate geplant. Sollten sich die Passagierzahlen bis dahin nicht erholt haben, wird eine endgültige Schließung wahrscheinlicher, denn Ende des Jahres soll Tegel ohnehin final vom Netz gehen. Nach mehreren geplatzten Terminen ist geplant, dass am 31. Oktober der neue Hauptstadtflughafen BER eröffnet wird und am 8. November die letzte Maschine in Tegel abhebt. Flughafenchef Lütke Daldrup hatte sich zuletzt skeptisch gezeigt, dass Tegel nach der vorübergehenden Schließung noch einmal ans Netz gehen könnte.

Monument der vergangenen Zukunft

Bild: dpa/Chris Hoffmann Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 zeigte sich schnell, dass Berlin einen zweiten Flughafen brauchte. Tempelhof war von allen Seiten eingeengt und konnte nicht erweitert werden, die Passagierzahlen aber stiegen. 1964 entschieden die Westalliierten und der Berliner Senat, den neuen Flughafen in Tegel zu bauen, fünf Jahre später begannen die Arbeiten. Schon früh zu sehen: die charakteristische Wabenform des Hauptgebäudes.

Bild: dpa Hier ein Foto von der Baustelle 1972. Der Flughafen Tegel galt zum Zeitpunkt seiner Planung als einer der modernsten Europas. Nur wenige Meter vom Auto bis zum Abfertigungsschalter, ein paar mehr und man saß im Flugzeug. Tegel wurde als "Drive-In-Airport" konzipiert - ein Flughafen wie eine Bushaltestelle.

Bild: dpa/Konrad Giehr "Kein Passagier kann sich mehr in andere Maschinen verlaufen, und auch sein Gepäck kann nicht mehr falsch verladen werden", frohlockte der "Spiegel" nach der Entscheidung für den Flughafen der kurzen Wege. 1970 gab es die Grundsteinlegung in Tegel und zwei Jahre später wurde auf der Großbaustelle auch schon Richtfest gefeiert.

Bild: dpa/Konrad Giehr 450 Millionen D-Mark kostete der Bau im damaligen französischen Sektor Berlins. Die West-Alliierten hatten die Hoheit über den Westberliner Luftraum. Genutzt werden sollte Berlin-Tegel nur von französischen, britischen und amerikanischen Fluggesellschaften.

Bild: imago imges/Hans Seelig Konzipiert war Tegel für maximal sechs Millionen Fluggäste pro Jahr. Nach der Eröffnung schien diese Zahl zu hoch gegriffen - das 1972 geschlossene Transitabkommen erleichterte den Zug- und Autoverkehr zwischen der Insel Westberlin und dem Rest der Bundesrepublik. Nur mit Subventionen der Regierung ließen sich Fluggesellschaften wie die British Airways und Pan Am von Tempelhof nach Tegel locken. Hier ein Bild aus dem Jahr 1978.



Bild: imago images/Günter Schneider Seit 1976 stieg die Zahl der Fluggäste Jahr für Jahr an. Der Fluglärm wurde für die Tegeler Anwohner immer schwerer erträglich. Direkt neben der Landebahn liegen Kleingartenkolonien. Nach Protesten von Betroffenen ließ die Flughafenleitung in den siebziger Jahren im Wedding und in Reinickendorf Schallschutzfenster für 140 Millionen Mark einbauen.

Bild: imago images/Günter Schneider Heute ist das Konzept des "Drive-In-Airports" überholt: Weil immer mehr Besucher nach Berlin fliegen und der Großflughafen BER nicht fertig wird, ist Tegel komplett überlastet. In den vergangenen Jahren wurde der Flughafen um mehrere Terminals erweitert, es reicht trotzdem nicht.



Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Außerdem ist Tegel nicht nur Berlins Drehpunkt für Ferienflieger - die Bundesregierung betreibt nebenan ihren eigenen kleinen Flughafen und empfängt hier ihre Staatsgäste oder startet eigene Staatsbesuche. Hier reiste der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2016 nach Athen.

Bild: dpa/Wolfgang Kumm In Stoßzeiten drängen sich auf dem Rollfeld die Flugzeuge. "Das Manövrieren, das Rollen bei zunehmendem Verkehr wurde hier sehr, sehr eng. Nicht nur wir Piloten, auch die Fluglotsen, wir alle wünschen uns doch mehr Platz", sagt der Flugkapitän Thomas Kärger, der Tegel regelmäßig anfliegt.

Bild: imago images/Jürgen Ritter Zur Ferienzeit oder am Wochenende sind die Flure im sechseckigen Hauptgebäude überfüllt. Nachdem der Senat, der Bund und die Brandenburger Regierung 1996 entschieden, den BER zu bauen und Tegel zu schließen, wurden die Anlagen dort auf Verschleiß gefahren. Das rächte sich langfristig und so musste die Flughafengesellschaft 2015 zumindest die dringendsten Macken reparieren - für 20 Millionen Euro.

Bild: dpa/Maja Hitij Meinhard von Gerkan hat den Flughafen gemeinsam mit seinem Partner Volkwin Marg erdacht - es war der Startschuss für seine Karriere. Von Gerkan plante neben dem Desaster BER auch die Flughäfen in Stuttgart, Hamburg und Moskau - von Tegel schwärmte der 80-Jährige auch Jahrzehnte später noch: "Ich kenne keinen einzigen Fluggast, der nicht sagt, dass es der tollste Flughafen der Welt ist."



Bild: dpa/Paul Zinken Besonders zu Herzen genommen wurde sich dieser Ausspruch wohl vom Verein "Tegel bleibt offen". Denn in den Folgejahren der Flughafensanierung machte er sich für einen Erhalt des Flughafens stark. Die Berliner FDP machte Tegel sogar zu ihrem Hauptthema in der Abgeordnetenhauswahl 2016. In dieser Debatte schien Berlin gespalten - die in den Flugschneisen Wohnenden und der Berliner Senat, die die Offenhaltung für einen ökonomischen und ökologischen Fehltritt hielten. Und diejenigen, die ohne Tegel ein Flug-Chaos erwarteten und das Symbol West-Berliner Freiheit noch nicht aufgeben wollten.

Bild: dpa 2017 dann der Volksentscheid - mit knapper Mehrheit fürs Offenhalten. Ein Haken gab es jedoch. Der Volksentscheid war von der Zustimmung des Bundes und des Landes Brandenburg abhängig und rechtlich nicht bindend. So kam es im Juni 2018, nach Absage von Bund und Land, zur Ablehnung des Volksentscheides durch den Senat. Der Beschluss sei nicht umsetzbar, Tegel muss also doch gehen.

Bild: imago images/Kitty Kleist-Heinrich Auch in den Jahren der Diskussion um die Offenhaltung Tegels bestehen die Probleme weiter. Der Hochbetrieb am Flughafen fordert die Angestellten jeden Tag.

Bild: dpa/Britta Pedersen Nach Ablehnung des Volksentscheids konnte jedoch nach vorne gedacht werden. Was soll nach der BER-Eröffnung aus dem Flughafengelände werden? Höchstwahrscheinlich ein Industrie- und Wissenschaftszentrum, eine "Urban Tech Republic". Büroflächen für Start-ups und Forschung an "Urban Technologies" - beispielsweise zu Recycling und Mobilität. Im Bild sprechen Teile der Linken-Fraktion 2017 bereits über Nachnutzungskonzepte.

Bild: dpa/Britta Pedersen Seitdem ist es eigentlich ein langes Warten auf den BER - wäre da nicht noch die Corona-Krise. Besonders der Flugverkehr wird hart getroffen und in Tegel fällt das Passagieraufkommen auf gerade einmal ein Prozent der normalen Anzahl. So leer wie in diesem Bild sah es seit Bau der Betonwabe wohl noch nie aus.

Bild: DPA/Tino Schöning Ohne Passagiere bleibt der Betrieb des TXL aber viel zu teuer, besonders für die so schon verschuldete Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft. Wiederholt hat sich deshalb der Aufsichtsrat für eine zeitweilige Schließung ab dem 01. Juni ausgesprochen. Pro Tag könnten dadurch nahezu 200.000 Euro weniger Verluste gemacht werden.

Bild: imago images/Stefan Zeitz Ob Tegel nach der Corona-Krise überhaupt wieder aufmacht, bleibt unklar. Aber dafür müsste erst einmal der BER an den Start gehen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen