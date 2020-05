Flughafengesellschaft will weitere Corona-Unterstützung

Verkehr läuft nur langsam wieder an

Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) verlangt von den Gesellschaftern Bund, Berlin und Brandenburg weitere Finanzhilfen wegen der Corona-Krise. Das erklärte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag im BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtages.

Wegen der Pandemie hätten die Flughäfen Tegel und Schönefeld derzeit kaum Passagiere und der Verkehr laufe nur langsam wieder an, so Lütke Daldrup. Der Flughafen BER könnte deshalb nach dem Start im Oktober noch länger auf Zuschüsse angewiesen sein. "Wir werden auch in 2021, 22, 23 möglicherweise noch Unterstützung benötigen", sagte der Flughafenchef.