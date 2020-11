"Fliegen ist das Scheußlichste, was es gibt", bemerkte ein Mitglied der Jury, die den Entwurf für den neuen West-Berliner Flughafen aus 68 eingereichten Modellen wählte. Der Gedanke: Wenn es schon so scheußlich ist, will man das ganze Bohei drumherum so kurz und vergnüglich halten wie möglich. Berlin brauche deshalb einen "modernen, auf bequemes Reisen zugeschnittenen Flughafen".

Modern also, eine gewaltige Wabe aus Stahl, Beton und Glas, auf der Innenseite halten Autos und Busse, auf der Außenseite parken ringsum die Flugzeuge. Sechseckige Sitzgruppen, Check-in-Schalter aus gelbem Fiberglas, die Decke ein Stahlgerippe - ein Bau wie ein Raumschiff. Für den damals 31-jährigen Hamburger Architekten Meinhard von Gerkan und seinen Partner Volkwin Marg war Tegel das erste Großprojekt ihrer Karriere. "Wir dachten, es wird ein weltweites Vorbild", hat von Gerkan einmal dem "Zeit-Magazin" gesagt. Für ihn war Tegel nur der Anfang, er plante auch Flughäfen in Moskau, Stuttgart, Hamburg, wurde einer der einflussreichsten Architekten seiner Zeit. An seiner West-Berliner Wabe kann sich von Gerkan noch heute berauschen: "Das Gefühl zu haben, dass der Flughafen im Herzen der Stadt ist. Auch in seinem Ambiente, diesem geschlossenen Ring, übersichtlich, und wenn man ein bisschen Zeit hat, läuft man einmal rum und kommt wieder an der gleichen Stelle an", sagte von Gerkan dem rbb. Tegel habe seit seiner Eröffnung bewiesen, ein hochfunktionaler Flughafen zu sein. "Ich kenne keinen einzigen Fluggast, der nicht sagt, dass es der tollste Flughafen der Welt ist", verkündet er.

Am 2. Januar 1960 kommt die erste zivile Maschine nach Tegel, kurz darauf schwebt Marlene Dietrich ein, in einer "Caravelle" der Air France - zum ersten Mal seit 30 Jahren besucht sie ihre Geburtsstadt. Tempelhof können viele der neu entwickelten Düsenmaschinen nicht mehr anfliegen, die Landebahn ist zu kurz. Der Flughafen inmitten Berlins kann nicht erweitert werden - also beginnen 1969 die Bauarbeiten auf dem 466 Hektar großen Gelände in Tegel.

Nach dem Kriegsende übernehmen die französischen Alliierten das Kommando in Tegel und bauen einen Militärflugplatz. Während der Blockade West-Berlins landen hier die ersten "Rosinenbomber", zehntausende Berliner haben die Start- und Landebahn in nur 90 Tagen zusammengezimmert.

Schon Anfang des 20. Jahrhunderts werden hier Luftschiffe getestet, 1930 eröffnet der erste Raketenflugplatz der Welt. Wernher von Braun startet mit seinen Versuchen in Tegel seine Karriere - später forscht er im Auftrag Hitlers an der Vernichtungswaffe V2 und für die Nasa.

Trotzdem erscheint der Plan bei der Eröffnung 1974 mutig, hier sechs Millionen Fluggäste pro Jahr abzufertigen. Das Transitabkommen hat den Auto- und Zugverkehr zwischen der BRD und West-Berlin inzwischen vereinfacht. Nur die Air France ist bereit, nach Tegel umzuziehen - British Airways und Pan Am wollen in Tempelhof bleiben.

Die meisten Flüge verlassen West-Berlin damals Richtung Bundesrepublik und sind entsprechend kurz. "So war eines der Hauptkriterien, einen Flughafen zu haben, wo die Wege am Boden so kurz wie möglich sind, damit nicht ein Missverhältnis entsteht zwischen der Reisezeit und der Zeit, die man am Boden zubringt", sagt der ehemalige Tegeler Flughafendirektor Robert Grosch dem rbb. Von den zwei Waben, die von Gerkan und Marg geplant haben, wird zunächst nur eine gebaut.

Auch das Sicherheitskonzept mit den Kontrollen an jedem einzelnen Gate ist heute veraltet: Als der Flughafen geplant wurde, gab es in Europa keine Flugzeugentführungen. Heute sind die Bestimmungen schärfer - es ist wesentlich einfacher, Passagiere durch einen Flaschenhals zu leiten, um sie gemeinsam zu kontrollieren.

45 Jahre später meldete Tegel den x-ten Passagierrekord in Folge, mehr als 24 Millionen Reisende wurden hier 2019 abgefertigt. Die Hauptstadt und ihr ewig unfertiger Großflughafen BER sind der Wabe im Westen über den Kopf gewachsen. Die Gegenwart hat von Gerkans Konzept überholt, Tegel wirkt heute provinziell. Kurze Wege sind nicht mehr in Mode: Stattdessen sollen es Fluggäste möglichst weit haben und sich lange im Terminal herumdrücken - damit sie an vielen Geschäften vorbeikommen und dort Geld ausgeben. "Mir gefällt nicht, was mit Tegel geschehen ist", ätzte von Gerkan. Überall seien Läden und Schnellrestaurants eingerichtet worden. "Der Flughafen wurde völlig verbaut."

Seit der Entscheidung für den Großflughafen BER 1996 schienen die Tage Tegels gezählt, mit dem Ende vor Augen sparten die Gesellschafter an nötigen Investitionen. Eigentlich hätte hier am 2. Juni 2012 die letzte Maschine abheben sollen. Vom Lärm zermürbte Anwohner in der Pankower Einflugschneise hatten sich in Gedanken schon den Sekt kaltgestellt [morgenpost.de]. Es kam anders. Das Desaster in Schönefeld hielt Tegel noch mehr als acht Jahre am Leben. Bis dahin wurde hier jeden Tag improvisiert.

Noch 2019, vor Corona, starteten und landeten hier alle zwei Minuten Maschinen. Das Nachtflugverbot zwischen 23 und 6 Uhr wurde durch immer mehr Sondergenehmigungen gebrochen, zum Beispiel für Postflüge. Es gab in Tegel nie einen Bahnanschluss, die einzige Zufahrtsstraße war regelmäßig verstopft. Die Wege im Sechseck waren inzwischen nicht nur zu kurz für Warteschlangen, sondern auch viel zu eng. "Ob die Security zusammenbricht, weil es zu lange dauert, ob die Gäste ihren Flieger verpassen, obwohl sie zwei Stunden vorher da waren, wenn sie am Terminal C abfliegen - es ist hart", sagte Daniela Probst, die sich als Ramp-Agent für die Abfertigung der Flugzeuge am Boden kümmerte.

Draußen auf dem Feld, direkt neben den Kleingartenkolonien, drängten sich die Maschinen. "Wenn hier ein Flugzeug Verspätung hat, weil ein Passagier nicht beim Gate erschienen ist und der Koffer wieder ausgeladen wird, führt das häufig dazu, dass ein anderes Flugzeug warten muss hier am Flughafen. Weil es mittlerweile so wenig Parkpositionen gibt", sagte der Fluglotse Philipp Anders. Der Bienenstock aus Beton, er surrte fast ununterbrochen.