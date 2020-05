Der Flughafen Tegel soll offenbar erst Anfang Juli vom Netz gehen. Auf die Verschiebung hat der Bund gedrängt. Ob Tegel dann überhaupt noch vorübergehend geschlossen wird, steht inzwischen wieder in Frage. Am Mittwoch entscheidet die Gesellschafterversammlung. Von Thomas Rautenberg

Selten zuvor hat Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup so sehr auf das Tempo gedrückt: Bereits am 28. April stellte er den Antrag aus eine "temporäre Befreiung von der Betriebspflicht" für Tegel. Für zunächst zwei Monate sollte Tegel dicht gemacht werden.

Doch so dringend, wie es der Flughafenchef gern hätte, wollte der Bund als Flughafen-Miteigentümer die Schlüssel für Tegel nicht abgeben. In Tegel starten und landen bei Bedarf die Maschinen der Bundesregierung. Und bevor die endgültig nach Schönefeld umziehen, muss dort das neu erbaute Regierungsterminal voll funktionstüchtig sein. In der zweiten Jahreshälfte übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft und falls dann auch wieder Staatsgäste kommen, muss am Flughafen alles klappen.

Insofern will der Bund auf Nummer sicher gehen: Auf Tegel verzichten ja, aber nicht zum 1. Juni, wie geplant, sondern vielleicht einen Monat später. Auf diesen Kompromiss könnte sich die Gesellschafterversammlung, in der neben dem Bund auch die Länder Berlin und Brandenburg vertreten sind, sicher einigen. Sie kommt am Mittwochmorgen zusammen.