Die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft wäre in diesem Jahr auch ohne die Corona-Krise tiefer in die roten Zahlen gerutscht. Das geht aus dem Konzernabschluss hervor, den das Unternehmen am Freitagabend veröffentlichte. Demnach wurde für 2020 mit einem Verlust von 157 Millionen Euro geplant, 61 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. "Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist nunmehr von einem höheren Konzernjahresfehlbetrag auszugehen", heißt es in dem Bericht, der am Freitag in der Gesellschafterversammlung Berlins, Brandenburgs und des Bundes als Flughafen-Eigentümer festgestellt wurde. Wo genau dieser Fehlbetrag liegen werde, könne man jetzt noch nicht verlässlich schätzen, hieß es.

Gewinnbringer war im vergangenen Jahr wieder der Flughafen Tegel, der ein Plus von 131 Millionen Euro einbrachte. Am 31. Oktober soll nach jahrelangen Verzögerungen der neue BER-Flughafen in Schönefeld in Betrieb gehen und Tegel wenige Tage später schließen. Neun Monate später fällt das Gelände an das Land Berlin. Die Flughafengesellschaft muss aber noch zweieinhalb Jahre für Bodenaltlasten und Schadstoffe in Gebäuden haften. Die alten Terminals in Schönefeld sollen noch weitere knapp zehn Jahre genutzt werden.



Höhere Boni haben im vergangenen Jahr die Bezüge der Geschäftsführersteigen lassen. Flughafenchef Lütke Daldrup erhielt ein Jahresgehaltvon 521.000 Euro, davon 56.000 Euro erfolgsabhängige Vergütung. Insgesamt waren das 18.000 Euro mehr als im Vorjahr.



Sendung: Abendschau, 12.6.2020, 19:30 Uhr