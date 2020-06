Da die Passagierzahlen in der Corona-Krise zuletzt eingebrochen waren, sollte der Flughafen Tegel im Juni vorübergehend schließen. Es wurde spekuliert, dass der Airport vielleicht nie wieder öffnen wird. Doch dem ist nicht so, wie Flughafen-Chef Lütke Daldrup nun erklärt.

Der Flughafen Berlin-Tegel soll nun doch offen bleiben, bis der neue Hauptstadt-Airport BER im Herbst eröffnet wird. Das gab Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt.

"Der Flugverkehr scheint wieder schneller anzusteigen, als wir es erwartet haben", sagte Lütke Daldrup. Das liege auch an der Entscheidung der Bundesregierung, die weltweite Reisewarnung ab dem 15. Juni wieder aufzuheben. Es gebe dann wieder ein höheres Maß an Reisefreiheit. "Das bietet für uns eine solide Planungsgrundlage", so Lütke Daldrup.

"Für die Flughafengesellschaft ergibt sich deswegen eine neue Situation: Die Passagierzahlen steigen an, stärker als wir das annehmen konnten. Heute haben wir 17 Flugverbindungen, für Mitte Juni erwarten wir 40 Flugbewegungen, bis Ende Juli werden es voraussichtlich mehr als 100 Flugverbindungen sein", so der Flughafen-Chef.