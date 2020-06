Foto: dpa/Carsten Koall, Grafik: rbb|24 Bild: Audio: Inforadio | 12.06.2020 | Sebastian Schöbel

"TXL-Geheimgutachten" - 180.000 Euro für eine Frage, deren Antwort man nicht brauchte

12.06.20 | 08:15 Uhr

Seit 2017 dient TXL-Befürwortern ein geheimes Gutachten als Beweis dafür, dass der Flughafen Tegel profitabel ist und offen bleiben muss. Das Papier ist unter Verschluss, der rbb konnte es nun aber einsehen. Es wirft etliche Fragen auf - allerdings weniger über TXL. Von Sebastian Schöbel



Die Boulevardzeitungen des Springerverlages waren sich im Juli 2017 ganz sicher: "Geheim-Gutachten widerlegt Tegel-Gegner" titelt die "Bild"-Zeitung. "Kostenfalle Tegel?", fragte die "B.Z." und antwortete gleich selbst: "Von wegen! Geheimgutachten beweist das Gegenteil". Demnach habe die Wirtschaftsberatung PricewaterhouseCoopers (PwC) errechnet, dass der Flughafen Tegel sehr wohl profitabel zu betreiben sei - sogar dann, wenn man ihn nur mit halber Kapazität nutzt. Dass die Flughafengesellschaft FBB, die das Gutachten in Auftrag gegeben hatte, es nicht veröffentlichen wollte, machte die Sache nur noch spannender: Wird hier etwas verschwiegen?

Czaja: "Ein Parallelbetrieb von Tegel und BER ist wirtschaftlich"

Die Tegel-Befürworter von FDP und AfD nehmen die Vorlage dankbar auf: Vor allem seit dem Volksentscheid 2017, bei dem sich die Mehrheit der Teilnehmer für die Offenhaltung des Flughafens aussprachen, taucht das "Geheimgutachten" von PwC immer wieder auf: Als vermeintlicher Beweis, dass Tegel ein profitabler Flughafen sein kann, neben einem zu klein geratenen BER. "Das PwC-Gutachten, das bei vielen in der Landesregierung bekannt ist, das beim Flughafenchef wahrscheinlich gut verschlossen liegt, wird zutage fördern, dass ein Parallelbetrieb von Tegel und BER wirtschaftlich ist", sagte FDP-Fraktionschef 2018 im Plenum. "Lassen Sie dieses Gutachten endlich an das Licht der Öffentlichkeit. Damit deutlich wird, dass am Ende des Tages ein Parallelbetrieb auch im Sinne dieser Stadt wirtschaftlich ist." Veröffentlicht ist das "Geheimgutachten" bis heute nicht. Doch rbb|24 konnte es nun, fast genau drei Jahre nachdem es erstellt wurde, trotzdem einsehen - inklusive des dazugehörigen Email-Verkehrs zwischen FBB und PricewaterhouseCoopers und Präsentationsunterlagen aus den Workshops zum Gutachten. Die Argumente der TXL-Fans werden darin allerdings nicht bestätigt. Eher im Gegenteil: Denn der Inhalt wurde bisher allenfalls selektiv wiedergegeben, unliebsame Stellen wurden offenbar gezielt weggelassen - von beiden Seiten des Tegel-Streits. Die FBB muss sich zudem die Frage gefallen lassen, warum sie für dieses Gutachten überhaupt Zehntausende Euro ausgegeben hat.

TXL als Solitär

In Auftrag gegeben und erstellt wurde das "Gutachten zur Wirtschaftlichkeit einer langfristigen Betriebsfortführung des Flughafens Tegel" im Juni 2017. Die tatsächliche Bearbeitungszeit betrug drei Wochen. Die PwC-Berater nutzten ausschließlich Material, das die Flughafengesellschaft zulieferte: Jahresabschlüsse, Kostenschätzungen, den Businessplan 2017-2035. Und schon in den ersten Entwürfen steht ein Hinweis, der aufhorchen lässt: "Flughafenstandorte SXF und BER sind nicht Betrachtungsgegenstand und zugehörige Verbundeffekte bleiben daher auftragsgemäß grundsätzlich unberücksichtigt". Heißt: Von Anfang an wurde der Flughafen Tegel so analysiert, als gebe es weder den Flughafen Schönefeld, noch den künftigen Flughafen BER. Als ob sich TXL den Luftverkehrsmarkt in der Metropoleregion mit keinem anderen Airport teilen müsste.



Per Generalsanierung zum "Premiumflughafen"

Die ökonomischen Prognosen für TXL fallen dann auch entsprechend positiv aus: Sowohl mit Einnahmen aus den Flughafengebühren als auch im Geschäft am Boden, also mit der Vermietung von Verkaufsflächen oder Parkplätzen, verdient der Flughafen kontinuierlich Geld. Zwei Szenarien haben die Gutachter dafür ausgewertet. Das erste ist der Vollbetrieb mit 22 Millionen Passagieren im Jahr, das zweite der Teilbetrieb mit elf Millionen Passagieren im Jahr. Natürlich müssten dafür Investitionen getätigt werden, um Tegel zu einem "Premiumflughafen" zu machen, so die Gutachter. Für den Vollbetrieb sei unter anderem die Generalsanierung aller Terminals und ein Neubau von Terminal C3 nötig, dazu käme 333 Millionen Euro für Schallschutzmaßnahmen - viel zu wenig, werden Kritiker später monieren. Die Gesamtrechnung: etwas mehr als eine Milliarde Euro. Für den Teilbetrieb müssten laut PwC die Terminals A, B, D und E saniert und die Terminals C1-3 abgerissen werden. Kostenpunkt: 845 Millionen Euro.

Doch in beiden Szenarien ist Tegel laut Gutachten das, was FDP-Fraktionschef Czaja eine "Cashcow" nennt: Beständige Einnahmen bei relativ geringen Ausgaben, der Flughafen aus den 70er Jahren ist schließlich inzwischen längst abbezahlt. Auch deswegen bezeichnen die PwC-Experten "einen Weiterbetrieb des Flughafens TXL in beiden Szenarien aufgrund eines eindeutig positiven Kapitalwertes isoliert betrachtet als betriebswirtschaftlich vorteilhaft".

Monument der vergangenen Zukunft

Bild: dpa/Chris Hoffmann Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 zeigte sich schnell, dass Berlin einen zweiten Flughafen brauchte. Tempelhof war von allen Seiten eingeengt und konnte nicht erweitert werden, die Passagierzahlen aber stiegen. 1964 entschieden die Westalliierten und der Berliner Senat, den neuen Flughafen in Tegel zu bauen, fünf Jahre später begannen die Arbeiten. Schon früh zu sehen: die charakteristische Wabenform des Hauptgebäudes.

Bild: dpa Hier ein Foto von der Baustelle 1972. Der Flughafen Tegel galt zum Zeitpunkt seiner Planung als einer der modernsten Europas. Nur wenige Meter vom Auto bis zum Abfertigungsschalter, ein paar mehr und man saß im Flugzeug. Tegel wurde als "Drive-In-Airport" konzipiert - ein Flughafen wie eine Bushaltestelle.

Bild: dpa/Konrad Giehr "Kein Passagier kann sich mehr in andere Maschinen verlaufen, und auch sein Gepäck kann nicht mehr falsch verladen werden", frohlockte der "Spiegel" nach der Entscheidung für den Flughafen der kurzen Wege. 1970 gab es die Grundsteinlegung in Tegel und zwei Jahre später wurde auf der Großbaustelle auch schon Richtfest gefeiert.

Bild: dpa/Konrad Giehr 450 Millionen D-Mark kostete der Bau im damaligen französischen Sektor Berlins. Die West-Alliierten hatten die Hoheit über den Westberliner Luftraum. Genutzt werden sollte Berlin-Tegel nur von französischen, britischen und amerikanischen Fluggesellschaften.

Bild: imago imges/Hans Seelig Konzipiert war Tegel für maximal sechs Millionen Fluggäste pro Jahr. Nach der Eröffnung schien diese Zahl zu hoch gegriffen - das 1972 geschlossene Transitabkommen erleichterte den Zug- und Autoverkehr zwischen der Insel Westberlin und dem Rest der Bundesrepublik. Nur mit Subventionen der Regierung ließen sich Fluggesellschaften wie die British Airways und Pan Am von Tempelhof nach Tegel locken. Hier ein Bild aus dem Jahr 1978.



Bild: imago images/Günter Schneider Seit 1976 stieg die Zahl der Fluggäste Jahr für Jahr an. Der Fluglärm wurde für die Tegeler Anwohner immer schwerer erträglich. Direkt neben der Landebahn liegen Kleingartenkolonien. Nach Protesten von Betroffenen ließ die Flughafenleitung in den siebziger Jahren im Wedding und in Reinickendorf Schallschutzfenster für 140 Millionen Mark einbauen.

Bild: imago images/Günter Schneider Heute ist das Konzept des "Drive-In-Airports" überholt: Weil immer mehr Besucher nach Berlin fliegen und der Großflughafen BER nicht fertig wird, ist Tegel komplett überlastet. In den vergangenen Jahren wurde der Flughafen um mehrere Terminals erweitert, es reicht trotzdem nicht.



Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka Außerdem ist Tegel nicht nur Berlins Drehpunkt für Ferienflieger - die Bundesregierung betreibt nebenan ihren eigenen kleinen Flughafen und empfängt hier ihre Staatsgäste oder startet eigene Staatsbesuche. Hier reiste der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier im Dezember 2016 nach Athen.

Bild: dpa/Wolfgang Kumm In Stoßzeiten drängen sich auf dem Rollfeld die Flugzeuge. "Das Manövrieren, das Rollen bei zunehmendem Verkehr wurde hier sehr, sehr eng. Nicht nur wir Piloten, auch die Fluglotsen, wir alle wünschen uns doch mehr Platz", sagt der Flugkapitän Thomas Kärger, der Tegel regelmäßig anfliegt.

Bild: imago images/Jürgen Ritter Zur Ferienzeit oder am Wochenende sind die Flure im sechseckigen Hauptgebäude überfüllt. Nachdem der Senat, der Bund und die Brandenburger Regierung 1996 entschieden, den BER zu bauen und Tegel zu schließen, wurden die Anlagen dort auf Verschleiß gefahren. Das rächte sich langfristig und so musste die Flughafengesellschaft 2015 zumindest die dringendsten Macken reparieren - für 20 Millionen Euro.

Bild: dpa/Maja Hitij Meinhard von Gerkan hat den Flughafen gemeinsam mit seinem Partner Volkwin Marg erdacht - es war der Startschuss für seine Karriere. Von Gerkan plante neben dem Desaster BER auch die Flughäfen in Stuttgart, Hamburg und Moskau - von Tegel schwärmte der 80-Jährige auch Jahrzehnte später noch: "Ich kenne keinen einzigen Fluggast, der nicht sagt, dass es der tollste Flughafen der Welt ist."



Bild: dpa/Paul Zinken Besonders zu Herzen genommen wurde sich dieser Ausspruch wohl vom Verein "Tegel bleibt offen". Denn in den Folgejahren der Flughafensanierung machte er sich für einen Erhalt des Flughafens stark. Die Berliner FDP machte Tegel sogar zu ihrem Hauptthema in der Abgeordnetenhauswahl 2016. In dieser Debatte schien Berlin gespalten - die in den Flugschneisen Wohnenden und der Berliner Senat, die die Offenhaltung für einen ökonomischen und ökologischen Fehltritt hielten. Und diejenigen, die ohne Tegel ein Flug-Chaos erwarteten und das Symbol West-Berliner Freiheit noch nicht aufgeben wollten.

Bild: dpa 2017 dann der Volksentscheid - mit knapper Mehrheit fürs Offenhalten. Ein Haken gab es jedoch. Der Volksentscheid war von der Zustimmung des Bundes und des Landes Brandenburg abhängig und rechtlich nicht bindend. So kam es im Juni 2018, nach Absage von Bund und Land, zur Ablehnung des Volksentscheides durch den Senat. Der Beschluss sei nicht umsetzbar, Tegel muss also doch gehen.

Bild: imago images/Kitty Kleist-Heinrich Auch in den Jahren der Diskussion um die Offenhaltung Tegels bestehen die Probleme weiter. Der Hochbetrieb am Flughafen fordert die Angestellten jeden Tag.

Bild: dpa/Britta Pedersen Nach Ablehnung des Volksentscheids konnte jedoch nach vorne gedacht werden. Was soll nach der BER-Eröffnung aus dem Flughafengelände werden? Höchstwahrscheinlich ein Industrie- und Wissenschaftszentrum, eine "Urban Tech Republic". Büroflächen für Start-ups und Forschung an "Urban Technologies" - beispielsweise zu Recycling und Mobilität. Im Bild sprechen Teile der Linken-Fraktion 2017 bereits über Nachnutzungskonzepte.

Bild: dpa/Britta Pedersen Seitdem ist es eigentlich ein langes Warten auf den BER - wäre da nicht noch die Corona-Krise. Besonders der Flugverkehr wird hart getroffen und in Tegel fällt das Passagieraufkommen auf gerade einmal ein Prozent der normalen Anzahl. So leer wie in diesem Bild sah es seit Bau der Betonwabe wohl noch nie aus.

Bild: DPA/Tino Schöning Ohne Passagiere bleibt der Betrieb des TXL aber viel zu teuer, besonders für die so schon verschuldete Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft. Wiederholt hat sich deshalb der Aufsichtsrat für eine zeitweilige Schließung ab dem 01. Juni ausgesprochen. Pro Tag könnten dadurch nahezu 200.000 Euro weniger Verluste gemacht werden.

Bild: imago images/Stefan Zeitz Ob Tegel nach der Corona-Krise überhaupt wieder aufmacht, bleibt unklar. Aber dafür müsste erst einmal der BER an den Start gehen. | Weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen



































Flughafenchef: Einnahmen bei TXL zu gering

Dieses Fazit wird man später immer wieder im Abgeordnetenhaus hören, in Plenum genauso wie in diversen Ausschüssen, vorgetragen von CDU, FDP und AfD: Der Flughafen Tegel funktioniere und sei profitabel, deswegen werde er gebraucht. Mal soll er die fehlenden Kapazitäten des BER ausgleichen, mal die in Finanznot geratenen Flughafengesellschaft retten, und zuletzt die durch Corona-Eindämmungsmaßnahmen verringerten Kapazitäten des BER erweitern. Jüngst musste die ehemalige Finanzstaatssekretärin Margaretha Sudhof im Untersuchungsausschuss BER II erklären, wer wann und wie im Flughafenaufsichtsrat das PwC-Gutachten gelesen oder eben nicht gelesen hatte. Die Debatte darüber dauerte gut eine Stunde.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup argumentiert seit Jahren erfolglos gegen das Papier an, legt eigene Gutachten vor [tu-berlin.de]. Bereits im September 2017 erklärte er: "Ich kann Ihnen sicher sagen, dass es definitiv unmöglich ist, einen Flughafen Tegel mit 50 Prozent von dem, was dort ist, bei ungefähr der Dimension der jetzigen Landegebühren auch nur annährend wirtschaftlich zu betreiben." Der Grund liege vor allem in den EU-Regularien für die Flughafenentgelte: Weil in Schönefeld und Tegel jahrelang kaum investiert wurde, könne man jetzt nur vergleichsweise geringe Entgelte von den Airlines verlangen. "Ich habe mehrfach gesagt, dass wir damit rechnen, dass es eher mehr als 200 Millionen Euro jährliche Verluste bei einer solchen Entwicklung gäbe." Fast drei Jahre später, als im Mai 2020 die Debatte mal wieder um die Offenhaltung Tegels kreist, rechnete Lütke Daldrup vor: "Die Erlöse, die sie in Tegel erzielen wollen, können sie dann am BER nicht erzielen. Und man kann den Passagier auch nur einmal an einem Standort fliegen und nicht doppelt abrechnen."

"Aus betriebswirtschaftlicher Sicht kein vorteilhaftes Szenario"

Diese Debatte hätte allerdings keine drei Jahren dauern müssen: Sie hätte bereits im Sommer 2017 enden können. In einem Brief von PwC an Flughafenchef Lütke Daldrup vom Juli 2017, den rbb|24 einsehen konnte, weisen die Gutachter nämlich selbst darauf hin: "Für eine fundierte Wirtschaftlichkeitsanalyse hinsichtlich des langfristigen Fortbetriebes des Flughafens TXL ist eine umfassende Gesamtanalyse erforderlich, die alle wesentlichen Interdependenzen zwischen den drei Flughafenstandorten berücksichtigt." Die PwC-Experten gehen sogar noch weiter. Sie warnen explizit: "Ein nicht abgestimmter Betrieb aller drei Flughafenstandorte ohne Optimierung – insbesondere die Einbettung in einen Masterplan unter Abstimmung der Investitionen in die Flughafeninfrastruktur und die Hebung von betrieblichen Synergien - kann aufgrund der daraus voraussichtlich kurz- und mittelfristig entstehenden Überkapazitäten nach unserer Einschätzung aus betriebswirtschaftlicher Sicht kein vorteilhaftes Szenario darstellen." Die Flughafengesellschaft wirft das PwC-Gutachten letztlich in eine der untersten Schubladen, es bleibt ein Entwurf und gilt als nicht abgeschlossen. Bezahlt wurde PwC natürlich trotzdem: Informierte Kreise sprechen heute von rund 180.000 Euro. In einer parlamentarischen Anfrage der AfD aus dem Jahr 2018 zum Gutachten räumt die Flughafengesellschaft sogar recht offen ein, der Auftrag an PwC sei "nicht zielführend gewesen", denn man habe "die Auswirkungen auf die Rentabilität des Flughafens Berlin-Brandenburg (BER) und die FBB nicht betrachtet".



180.000 Euro für eine Frage, deren Antwort man nicht brauchte

Die Flughafengesellschaft will sich heute auf Nachfrage des rbb nicht mehr zu PwC-Gutachten äußern. Im Abgeordnetenhaus meinen einige Volksvertreter, den Grund dafür zu kennen: Das Papier ist den Verantwortlichen inzwischen etwas peinlich.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja scheint sich auf Nachfrage des rbb inzwischen auch mehr für die Entstehungsgeschichte als für den Inhalt des Gutachtens zu interessieren. "Natürlich hinterfragen auch wir die Sinnhaftigkeit einer solchen Beauftragung." Die Flughafengesellschaft habe erst versucht, das Gutachten zu verschweigen, so Czaja. Vielleicht stehe das ja im Zusammenhang mit dem erfolgreichen Volksentscheid für die Offenhaltung Tegels, für den "die Studie nicht die vielleicht gewünschten negativen Zahlen über Tegel geliefert hat". Trotzdem plädiert er für den Weiterbetrieb des Flughafens, den er als Alternative zum geplanten Terminal 3 am BER sieht. Zudem müsse nun getan werden, was PwC schon 2017 riet: die Rentabilität Tegels in Zusammenhang mit dem BER zu untersuchen. Allerdings hätte man auch das früher haben können: Die AfD hatte die Prüfung des Doppelbetriebs von TXL und BER schon im November 2018 gefordert. Und damals war es die CDU, die über ihren parlamentarischen Geschäftsführer Stefan Evers ausrichten ließ: "Nein, brauchen wir nicht prüfen, wollen wir machen!"

Zwei Jahre später, im November 2020, wird Tegel nun voraussichtlich wirklich geschlossen. Und mit ihm wohl auch das Kapitel der TXL-Gutachten.