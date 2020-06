Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will nicht, dass der Berliner Flughafen Tegel offen bleibt, wenn der BER im Herbst 2020 in Betrieb geht.

Im rbb nannte er solche Forderungen, die es aufgrund der Corona-Pandemie gebe, am Donnerstagmorgen eine "Schnapsidee". Gerade unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln könne man hier nicht so viel abfertigen wie früher. Der Flughafen Tegel sei schließlich sehr klein und eng. Am BER sei dagegen sei viermal so viel Platz.

Am Mittwoch verkündete Lütke Daldrup, dass Tegel doch nicht, wie zuvor geplant, im Juni schon vorübergehend geschlossen wird. Die Fluglinien würden ihren Betrieb nach dem Corona-Lockdown nun doch schneller und stärker wieder aufnehmen als erwartet, hieß es.



Die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) hat durch die Krise mit Einnahmeausfällen in dreistelliger Millionenhöhe zu kämpfen. Ende des Jahres soll Tegel ohnehin endgültig vom Netz gehen. Nach mehreren geplatzten Terminen ist geplant, dass am 31. Oktober der neue Flughafen BER eröffnet wird und am 8. November die letzte Maschine in Tegel abhebt. Am Mittwoch betonte Lütke Daldrup: "Wir werden uns gebührend von Tegel verabschieden."