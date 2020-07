Die Corona-Krise setzt der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) schwer zu, darauf haben sowohl der Aufsichtsratsvorsitzende Rainer Bretschneider als auch Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup auf einer Pressekonferenz am vergangenen Freitag hingewiesen. Beide machten deutlich, dass die Gesellschaft auf weitere Hilfen der Gesellschafter Berlin, Brandenburg und des Bundes angewiesen sein wird. Das Kardinalproblem sei zum einen, so Lütke Daldrup, dass das neue BER-Terminal acht Jahre später als geplant in Betrieb geht und so Einnahmen für diese acht Jahre fehlen. Zum andern sei der Bau auch wesentlich teurer geworden, als ursprünglich geplant. Man könnte auch sagen: Für das Geld, das am BER verbaut wurde, hätte man auch zwei Flughäfen bekommen.

Bekannt war all dies auch schon, als Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am 20. März seine Unterschrift unter den Konzernabschluss für 2019 mit Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, Anhang und Konzernlagebericht setzte. 58 Seiten, die es in sich haben. Ausführlich wird dort für alle Freunde des nüchternen Wortes und der trockenen Zahlen über die finanzielle Lage der FBB und ihre Zukunftsaussichten berichtet. Es geht um erteilte Aufträge, Prognosen und Millionen, die noch benötigt werden.