Reportage | Probebetrieb am BER

Ende Oktober soll der Flughafen BER eröffnen. Damit dann alles reibungslos funktioniert, proben in diesen Wochen rund 9.000 Komparsen die Prozesse und Abläufe am Flughafen. Maike Gomm war bei einem Test dabei - mit einem Ticket nach Southampton im Handgepäck.

Rund 400 Komparsen proben an diesem Dienstag die Gepäckabfertigung beim Check-in, die Sicherheitskontrollen und das Boarding. Dazu kommen 500 bis 600 Flugbegleiter, Sicherheitskräfte und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Eigentlich wollte ich dieses Jahr nicht ins Ausland reisen, doch jetzt bin ich kurz davor den Schengenraum zu verlassen. Mein Flug mit Easyjet nach Southampton geht um 13:25 Uhr los – zumindest auf dem Papier. Denn ich verlasse die EU nicht wirklich. Der Flug ist Teil des Probebetriebs am Flughafen BER.

Rund 250 Mitarbeiter erproben erstmals Abläufe am BER

Flughafen-Eröffnung am 31. Oktober

Als erstes bekommen die Komparsen ihr Gepäck, das mit echter Kleidung gefüllt ist. Wir von der Reisegruppe "Presse" reisen allerdings nur mit Handgepäck. Anschließend strömen die Passagiere in die große Eingangshalle im Terminal 1 und versuchen, den richtigen Schalter zu finden. "Ist hier auch das Speedy-Boarding", fragt ein Mann mit zwei großen Koffern auf seinem Gepäckwagen.

Paul Hoppe ist der Koordinator des Probebetriebs, der aus vier Phasen besteht. Aktuell läuft Phase zwei. "Wir bringen die Mitarbeiter in dieser Phase erstmals rein und sagen: alles neu, alles schwierig", sagt Hoppe. "Dementsprechend gibt es noch keine Komplexität. Wir versuchen wirklich, den Standardbetrieb durchzuspielen."

Ihr gefällt der Testlauf bisher gut, wie sie erzählt. "Es ist sehr interessant, das Ganze vorab schon zu sehen und dass es auch wirklich so abläuft wie der normale Flugbetrieb", sagt Zeisig. "Die Menschen verhalten sich nicht anders. An der Sicherheitskontrolle wurde man richtig durchgecheckt."

Weiter geht es durch die Sicherheitskontrollen. Manch ein Passagier wird hier gestoppt. So geht es auch Joelle Zeisig. In dem Koffer der jungen Frau wurde ein organischer Stoff entdeckt, der sich als Kochsalz herausstellt. Im regulären Betrieb werden so Sprengstoff oder Drogen entdeckt. Doch in diesem Fall darf Joelle weiter in den Boarding-Bereich.

Trotzdem ist hier einiges anders: Anstatt auf Linoleum schlendere ich über hellen Steinboden. Die Flugbegleiter stehen hier nicht hinter grauen Kunststoff-Schaltern, sondern in holzvertäfelten Pavillons. Auch das Licht kommt nicht aus Halogenröhren, sondern strahlt von draußen durch die Glasfassade. Und die Toilettenräume sind sauberer als die am Flughafen Singapur – zumindest noch.

Jetzt muss ich zum Gate D3. Doch auf dem Weg dahin haben sich schon einige Komparsen verlaufen, wie Terminalmanagerin Katy Krüger erzählt. "Wir schauen uns zurzeit sehr genau an, wie Passagiere auf die Beschilderung reagieren. Da sehen wir, dass wir bis zur Inbetriebnahme bestimmte Optimierungen hier und da noch herbeiführen müssen", sagt sie, "weil wir eben sehen, dass die Komparsen an der ein oder anderen Stelle nicht ganz so klarkommen."

So ging es zum Beispiel Irmtrud Peczkowski. "Es wäre ganz gut gewesen, wenn man den Sicherheitsbereich angezeigt hätte", sagt sie. "Da waren zig Schalter geschlossen und man wusste einfach nicht, in welche Richtung man laufen sollte. Aber sonst war es in Ordnung."

Ich finde zwar meinen Weg, doch bei der automatischen Passkontrolle habe ich meine Probleme. Der Apparat scannt meinen Ausweis nicht und mir ist auch nicht ganz klar, wie herum ich ihn in den Scanner legen muss. Direkt eilen mir zwei Flughafenmitarbeiter zu Hilfe und ich kann die Schranke doch noch passieren.

Anschließend geht es nur noch geradeaus. Vorbei an ein paar weiteren Baustellen und unfertigen Shops bis zum Gate.

Nach zehn Minuten beginnt schon das Boarding für den Flug nach Southampton. Doch anstatt ins Flugzeug zu steigen, werde ich direkt in die Ankunftshalle geleitet. Jetzt bin ich nämlich Reiserückkehrerin aus dem finnischen Kittilä.

Knapp zwei Stunden hat der erste Durchlauf gedauert. Grobe Fehler habe ich nicht bemerkt. Das dürfte Patrick Müller, dem Leiter der Operations, nicht gefallen. "Sinn und Zweck des Probebetriebs ist eigentlich, dass so viel wie möglich schief geht", sagt er. "Jeder Fehler, der hier passiert, freut mich persönlich. Weil es uns die Möglichkeit gibt, diese Fehler zu korrigieren. Wenn Sie nichts gesehen haben, was nicht funktioniert hat, dann war es kein guter Probebetrieb."