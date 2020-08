dpa Video: Abendschau | 27.08.2020 | Boris Hermel | Gespräch mit Engelbert Lütke-Daldrup | Bild: dpa

BER-Aufsichtsrat - Flughafengesellschaft muss unangenehme Finanzfragen beantworten

27.08.20 | 19:28 Uhr

Das dramatische Finanzdefizit der Flughafengesellschaft beschäftigt am Freitag den BER-Aufsichtsrat. Ein Thema: Ein dreistelliger Millionenbetrag, von dem die FBB bislang nicht aufgeschlüsselt hat, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Von Susanne Opalka

Auf Berlins Flughafenchef Engelbert Lüdtke Daldrup könnten bei der Aufsichtsratssitzung der Flughafengesellschaft FBB am Freitag unangenehme Nachfragen in Sachen Finanzen zukommen.



Seit der Veröffentlichung des Konzern- und Jahresabschlusses 2019 im Bundesanzeiger wirft das hohe Finanzdefizit am BER Fragen auf, auf die der Flughafenchef bislang im Detail nicht ausführlich antworten möchte. Die Aufsichtsratsmitglieder werden am Freitag Erklärungen verlangen – zum Beispiel für erstaunlich hohe Summen für externe Beratungsleistungen bzw. Beraterverträge.



Dreistelliger Millionenbetrag unter Ziffer 2

Hintergrund sind im Konzernabschluss 2019 unter "sonstige finanzielle Verpflichtungen" geführte 838,2 Millionen Euro. Die darin unter Ziffer 2 enthaltene so genannte "Bestellobligo" aus erteilten Investitionsaufträgen und Beraterverträgen hat sich im Vergleich zum Jahr 2018 von 173 Millionen auf 352 Millionen verdoppelt.



Doch was verbirgt sich hinter dieser Summe?



rbb24 Recherche hatte darüber berichtet und vergeblich beim Flughafen um eine Aufschlüsselung dieser Summe gebeten. Auch der haushaltpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion der Grünen, Sven Kindler, wollte wissen, aus welchen Projekten sich diese Summe ergibt und richtete Ende Juni 2020 eine entsprechende Informationsbitte an die Bundesregierung.



Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium teilte ihm mit, dass die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft FBB unter "Berufung auf die Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen" keine Antworten geben könne.

Arbeitsaufwand von circa 150 bis 200 Stunden vonnöten

Für das Schweigen auf Seiten der Flughafengesellschaft könnte es noch eine andere Erklärung geben: Es lägen auch keine Zusammenstellungen mit den geforderten Informationen vor, sie seien nur mit einem erheblichen Personal - und Zeitaufwand herzustellen, erklärte die FBB.



Da die Informationen in unterschiedlichen Systemen sowie teilweise in nicht systemseitig auswertbaren Datenquellen (zum Beispiel Rechnungsanhängen) vorlägen und daher manuell herausgearbeitet werden müssten, wäre ein Arbeitsaufwand von circa 150 bis 200 Stunden vonnöten. Und nur durch "dezidierte manuelle Erhebung" sei es möglich, Details wie etwa den Beginn und den Abschluss bzw. die geplante Dauer von Beratungen zu erstellen.

Kindler: "Geschäftsführung der FBB ist scheinbar heillos überfordert"

Sven Kindler übt scharfe Kritik an der mangelnden Transparenz der Geschäftsführung des FBB und "ihrer Geheimniskrämerei" in Bezug auf hunderte Millionen Euro an zusätzlichen Verpflichtungen. Alle Karten zur Finanzlage müssten auf den Tisch.



Dass "die FBB die nötigen Daten nicht vorliegen hat, sondern erst erheben und zusammenstellen muss", erwecke erhebliche Zweifel an der Rechnungslegung und am internen Controlling des Unternehmens, so Kindler weiter. "Jedes gut aufgestellte Unternehmen weiß tagesaktuell, wie viel Geld es für welche Leistungen ausgeben muss. Die Geschäftsführung der FBB ist scheinbar heillos überfordert."



Eine parlamentarische Kontrolle der Finanzen sei aufgrund der Weigerungen nicht möglich, sagt Kindler weiter. Angesichts eines möglicherweise Hunderte Millionen Euro schweren Bedarfs an weiteren Geldern der Steuerzahler, "sind wir in einer solchen Situation nicht weiter bereit der Gesellschaft auch nur einen weiteren Cent zu überweisen."



Es könnte sein, dass die Sitzung des Aufsichtsrats am Freitag sehr spannend wird.