Alle zwei Jahre steht bei internationalen Airports ein sogenannter Sicherheits-TÜV an. Dabei muss die Feuerwehr bei einem simulierten Brand alle Personen innerhalb kürzester Zeit evakuieren. Für den BER stand die Notfallübung am Mittwoch auf dem Plan.

Dichter Rauch auf dem Bahnsteig unter dem BER-Hauptterminal, zahlreiche Menschen müssen evakuiert werden: Was nach einem Horror-Szenario klingt, war am Mittwoch Teil einer großen Havarieübung am künftigen Flughafen Berlin-Brandenburg. Dabei musste die Flughafenfeuerwehr einen simulierten Brand unter einem Zugwaggon im BER-Bahnhofstunnel löschen und mehrere Hundert Menschen in Sicherheit bringen.

Nach Angaben von Flughafensprecher Daniel Tolksdorf verlief die Übung erfolgreich. "Die Feuerwehr ist extrem schnell. Auch die Fluggäste haben den Tunnel sehr schnell entfluchtet." Die etwa 800 teilnehmenden Komparsen versammelten sich auf dem Willy-Brandt-Platz vor dem Terminal.