Bild: dpa/P. Pleul

Corona-Krise - Berliner Flughäfen streichen 400 Arbeitsplätze

28.08.20 | 19:11 Uhr

Der Schritt kommt nicht überraschend: Die Corona-Krise zwingt die ehedem unter akuter Finanznot leidenden Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft zu drastischen Schritten. In den kommenden Jahren werden Hunderte Jobs abgebaut, wie am Freitag bekannt wurde.

In der schweren Krise der internationalen Luftfahrt verschärft die Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft ihren Sparkurs. "Wir werden in den nächsten Jahren etwa 400 Arbeitsplätze abbauen", kündigte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag nach einer Aufsichtsratssitzung an. Das solle sozialverträglich und ohne betriebsbedingte Kündigungen geschehen. Bei dem staatlichen Unternehmen werden danach noch 1.700 bis 1.800 Menschen arbeiten.



Schon vor der Corona-Krise war klar gewesen, dass die Flughafengesellschaft nach der Inbetriebnahme des neuen BER-Flughafens Personal abbauen würde. Denn mit Tegel wird im November einer der beiden Flughafen-Standorte aufgegeben. Nun wird der Sparkurs verschärft. Entsprechend hatte sich Lütke Daldrup bereits am Donnerstag in der Abendschau des rbb geäußert. Schon hier stellte er Stellenstreichungen in Aussicht: "Wir werden weiter intensiv sparen: Wir kürzen Stellen, wir haben Kurzarbeit, wir streichen Investitionen. Wir tun was wir können, aber wir können den Flughafen nicht ohne Geld betreiben."



Am Freitag wurde Lütke Daldrup dann konkret: Schon in diesem Jahr sinke die Mitarbeiterzahl um 124, sagte Lütke Daldrup bei der Aufsichtsratssitzung. Zwischen 50 und 60 Millionen Euro würden im Unternehmen eingespart.

Lütke Daldrup rechnet mit deutlich höheren Erlösen am BER

Im nächsten Jahr sollen es 200 Millionen Euro sein. Gleichzeitig benötige das Unternehmen für 2021 Hilfe in Höhe von 375 Millionen Euro von seinen Eigentümern, sagte Lütke Daldrup. Das sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund. Grundsätzlich werde sich die Lage im nächsten Jahr verbessern. Er rechne damit, dass das Fluggastaufkommen am BER bei etwa 50 Prozent im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit an den beiden Berliner Flughäfen liegen werde. Derzeit fliegen an den Flughäfen Tegel und Schönefeld etwa 30.000 Passagiere am Tag, das sind etwa 25 bis 30 Prozent der Vorjahreszahl. "Wir erwarten zum Herbst eher wieder leicht rückläufige Zahlen", sagte Lütke Daldrup. Grund seien zunehmende Reisewarnungen und die Entscheidung von Bund und Ländern zu verschärften Quarantäne-Regeln und zum Ende von kostenlosen Corona-Tests an den Flughäfen.

Lütke Daldrup hatte am Donnerstag in der rbb-Abendschau seine Erwartung erneuert, wonach der BER-Flughafen um bis zu 50 Prozent höhere Erlöse als die beiden Flughäfen Tegel und Schönefeld erzielen werde. Nach Berechnungen von rbb24-Recherche ist diese Annahme aber zu optimistisch. Vielmehr sei ein Erlöse-Plus von 25 Prozent realistisch, hatten eigene Berechnungen ergeben. Dem widersprach Lütke Dalrdup erneut: Am BER-Flughafen gelte eine andere Entgeltordnung, die jenen in Frankfurt am Main und Düsseldorf ähnele. "Wir haben das insgesamt berechnet und kommen zu Mehr-Erlösen von 40 bis 50 Prozent. Hinzu kommt, dass wir viel mehr Geschäfte und Gastronomie am BER haben, auch damit werden wir Geld verdienen", sagte Lütke Daldrup in der Abendschau.

Lufthansa und Easyjet werden die ersten sein

Derweil werden Lufthansa und Easyjet die ersten sein, die Passagiere zum neuen BER-Flughafen bringen. Maschinen der beiden Fluggesellschaften sollen am 31. Oktober gleichzeitig auf den beiden Landebahnen aufsetzen und am neuen Terminal in Schönefeld andocken, kündigte die Flughafengesellschaft am Freitag an. Die ersten Starts solle es am Tag darauf durch Easyjet geben.



Anders als zum ursprünglichen Eröffnungstermin 2012 angedacht, soll es kein großes Fest mit Tausenden Gästen geben. Das war nach der Geschichte von Baumängeln und abgesagten Eröffnungsterminen ohnehin nicht vorgesehen, nun beschränkt die Corona-Krise die Möglichkeiten. "Es wird eine kleine Veranstaltung sein", sagte Flughafenchef Lütke Daldrup. Erwartet würden "die Spitzen der Gesellschafter, der Aufsichtsrat und einige weitere Prozesspartner". Auch der Abschied vom Flughafen Tegel am 8. November werde kleiner ausfallen als gedacht, sagte Lütke Daldrup.



Sendung: Abendschau, 28.08.2020, 19:30 Uhr