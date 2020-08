Noch ist der BER nicht eröffnet - aber mit dem Bus anreisen kann man jetzt schon mal: Am Sonntag gehen fünf neue Linien in Betrieb, die die umliegenden Gemeinden und auch den Südosten Berlins mit dem neuen Flughafen verbinden sollen.

Schon drei Monate vor der offiziellen Eröffnung des BER-Flughafens nehmen mehrere neue Airport-Buslinien ihren Betrieb auf. Am Sonntag starten im Südosten Berlins der PlusBus Airport-Region, neue Stadt-Umland-Linien und eine neue Nachtbuslinie. Das entsprechende Buskonzept ist am Freitag im Rathaus Schönefeld (Dahme-Spreewald) vorgestellt worden.

Die Busse fahren während der Woche im Stundentakt, am Wochenende und an Feiertagen im Zweistundentakt und bieten zeitnahe Anschlüsse zur Bahn an den Bahnhöfen Königs Wusterhausen, Wildau und am Flughafen. Die Verlängerung beider PlusBus-Linien ins Stadtzentrum von Königs Wusterhausen bietet gemeinsam mit der Stadtlinie 737 zudem einen 20- Minutentakt im Stadtverkehr.

Die Linie 743 fährt einmal pro Stunde vom S-Bahnhof Lichtenrade über Großziethen und Waßmannsdorf zum Flughafen Schönefeld, ab Ende Oktober zum Flughafen BER. Linie 744 startet am Gesundheitszentrum, fährt über den U-Bahnhof Lipschitzallee, Großziethen, U-Bahnhof Rudow und Schönefeld-Nord zum Flughafen Schönefeld - werktags und samstags im 20-Minuten-Takt, an Sonn- und Feiertagen im Stundentakt.

Als dritte Neuerung startet am Sonntag auch ein Nachtbus. Der N36 ist die erste Nachtbuslinie des Landkreises Dahme-Spreewald. Er fährt stündlich im Zeitraum von 23 bis 4 Uhr, an Wochenenden bis 7 Uhr. Der N36 verbindet Mittenwalde mit Königs Wusterhausen, Wildau, Miersdorf, Schulzendorf und endet am Flughafen Schönefeld, ab 31.Oktober am Flughafen BER.

Neben diesen fünf neuen Linien können Fahrgäste alle fünf Minuten den Expressbus X7 vom U-Bahnhof Rudow (U7) zum BER nutzen. Die Linie X71 verbindet Alt Mariendorf (U6) mit dem BER-Terminal 1-2. Die bestehenden Berliner Buslinien 163, 164 und 171 fahren unverändert zum BER-Terminal 5.

Alle Linien des Buskonzepts Airport-Region sind bereits in der Fahrplanauskunft der VBB-Fahrinfo, den Apps von VBB und BVG sowie den Webauftritten aller beteiligten Verkehrsunternehmen enthalten. Hier gibt es auch Informationen zur Bahnanbindung an den BER-Flughafen über Regionalbahn-, S-Bahn- und IC-Verbindungen.