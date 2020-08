Zehn Tage vor der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER Ende Oktober könnten die ersten Regierungsflieger am neuen Standort abheben. "Der Bund hat uns mitgeteilt, dass er am 21. Oktober fliegen will", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Montag in Schönefeld. Dort steht ein neues Regierungsterminal als Ersatz für die Anlage am Berliner Flughafen Tegel bereit. In das Gebäude, das Vorfeld und die Rollwege wurden nach Lütke Daldrups Angaben insgesamt rund 80 Millionen Euro investiert.

Eigentlich sollte ein um ein Vielfaches teureres Gebäude gleich nebenan am Platz des früheren DDR-Zentralflughafens in Schönefeld entstehen. Dieses Abfertigungsgebäude wird nun jedoch als Teil des BER weiter genutzt. "So kann der Flugbetrieb unter Corona-Bedingungen verlässlich entzerrt werden", sagte Lütke Daldrup.