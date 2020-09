Kaum macht der BER auf, müssen Hunderte Mitarbeiter der Flughafengesellschaft wieder in Kurzarbeit. Denn durch Corona schrumpft das Passagieraufkommen in diesem Jahr auf weniger als ein Drittel der erwarteten Zahl zusammen. Die finanziellen Aussichten sind schlecht.



Der neue Flughafen soll am 31. Oktober ans Netz gehen. Der Flugverkehr an den bestehenden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld war in der Corona-Krise jedoch eingebrochen. Das Unternehmen schickte seine 2.200 Beschäftigten in Kurzarbeit. Für dieses Jahr rechne man zudem coronabedingt mit einem Verlust von 260 Millionen Euro, für das kommende Jahr mit rund 360 Millionen Euro.



Im August gab es ein Viertel so viele Passagiere wie ein Jahr zuvor. "Wir erwarten, dass wir in diesem Jahr nicht 37 Millionen Passagiere abfertigen werden, sondern 10 Millionen", sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Für nächstes Jahr gehe er von etwa der Hälfte der Fluggastzahl von 2019 aus, als es 35,6 Millionen waren.