Das Bild, dass Bettina Hagedorn, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfinanzministerium, in ihrem Brief an die Mitglieder des Bundestagshaushaltsausschusses von der finanziellen Situation der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) zeichnet, ist alles andere als beruhigend: Wenn das Unternehmen bis Oktober kein frisches Geld bekommt, sei die Liquidität nicht mehr sichergestellt. Anders ausgedrückt: Dann ist die FBB pleite.

Die Mitglieder des Haushaltsausschusses im Bundestag sollen sich deshalb in ihrer ersten Sitzung nach der Sommerpause an diesem Mittwoch mit 78 Millionen Euro als "Zuschuss und als Darlehen" befassen. Das ist der Anteil des Bundes. Insgesamt wollen die drei Eigentümer – Bund, Brandenburg, Berlin - der FBB 98,8 Millionen Euro als Zuschuss und 201,2 Millionen Euro als Darlehen zur Verfügung stellen – zusammen also 300 Millionen Euro. Die Summe entspricht dem, was der Bund und die beiden Länder schon im Frühjahr zugesagt hatten – allerdings unter einem anderen Etikett, nämlich als Erhöhung des Eigenkapitals. Doch dafür ist auch die Zustimmung der EU-Kommission erforderlich, die bislang nicht vorliegt.