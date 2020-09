Opposition im Bundestag will Corona-Hilfen für FBB stoppen

Die Oppositonsparteien Bündinis90/Die Grünen, Die Linke und die FDP im Bundestag wollen die Corona-Hilfen des Bundes für die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) stoppen.

Am Mittwoch wird sich der Haushaltsausschuss des Bundestags mit der Finanzhilfe in Höhe von insgesamt rund 78 Millionen Euro befassen. In einem gemeinsamen Antrag, der rbb24 Recherche vorliegt, fordern die Oppositionsparteien die Bundesregierung auf, eine "detaillierte Übersicht der konkreten und tatsächlich entstandenen Corona-Schäden" bei der FBB vorzulegen.

Sven-Christian Kindler, haushaltspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, erklärte gegenüber dem rbb: "Bevor nicht klar ist, wie hoch der Corona-Schaden bei der FBB tatsächlich ist, darf kein neues Steuergeld fließen. Wir beantragen, die Gelder zu sperren bis die FBB detailliert dargestellt hat, wie groß ihre Ausfälle in der Corona-Krise bisher waren. Wir brauchen hier Transparenz und keine Nebelkerzen mehr. Hier ist auch Verkehrsminister Scheuer gefordert."