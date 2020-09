Bild: dpa/Marc Vorwerk

Opening am 31. Oktober - Lütke Daldrup informiert über Ablauf der BER-Eröffnung

29.09.20 | 09:22 Uhr

Ohne Volksfest und eher nüchtern soll am 31. Oktober der BER-Flughafen in Schönefeld eröffnet werden. Was genau die Gäste des Terminals 1 erwartet, teilt der Flughafenchef am Dienstag mit.

Der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup informiert am Dienstag über den genauen Ablauf der BER-Eröffnung am 31. Oktober. Gut vier Wochen vor diesem Termin ist schon bekannt, dass es wegen der Corona-Pandemie kein großes Fest für die Bevölkerung geben wird. Der Großflughafen wird vielmehr unspektakulär seinen Betrieb aufnehmen.



Das Terminal 1 öffnet seine Pforten, auch die ersten Flüge werden dann bedient: Am 31. Oktober landen je ein Flugzeug von Easyjet und Lufthansa am BER. Zudem sind bereits am 31. Oktober Shops, gastronomische Angebote und Service-Dienstleister im Terminal 1 geöffnet, außerdem eine Touristeninformation, Mietwagenanbieter, ein Friseur sowie eine Geldwechselstube.



Terminal 2 wird wegen des durch die Corona-Pandemie stark eingebrochenen Flugverkehrs erst im kommenden Jahr eröffnet, wie Lütke-Daldrup erst kürzlich bekanntgegeben hatte.

Opening-Feier am 30. Oktober

Bereits sechs Tage vor der eigentlichen Eröffnung wird der bisherige Flughafen Schönefeld umbenannt. Er heißt damit nicht mehr SFX - sondern firmiert als Terminal 5 des BER.



Doch ganz ohne Fest und Show-Programm wird die BER-Eröffnung letztlich doch nicht ablaufen. Bereits am Vorabend des 31. Oktober lädt der Schönefelder Gewerbeverein e.V. zur "BER-Airport-Opening Feier" im Berlin Expocenter Airport ein. Ab 18 Uhr hält Lütke Daldrup eine Eröffnungsrede, danach gibt es ein Unterhaltungsprogramm für geladene Gäste, auch Tickets für die Veranstaltung wurden im Vorfeld begrenzt verkauft. Der Vorabend der BER-Eröffnung soll mit einem "Ready for take off"-Feuerwerk enden.



Sendung: Abendschau, 29.09.2020, 19:30 Uhr