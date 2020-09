rbb/Stefanie Brockhausen Audio: Antenne Brandenburg | 17.09.2020 | Stefanie Brockhausen | Bild: rbb/Stefanie Brockhausen

Fluglärm am BER - Die Siedlung Hubertus will nicht umgesiedelt werden

27.09.20 | 09:24 Uhr

In fünf Wochen soll der Flughafen BER eröffnen. Für die Menschen, die im Schatten des Airports leben, dürfte es dann unerträglich laut werden. In Selchow zum Beispiel oder in der kleinen Siedlung Hubertus. Doch einem Umzug stehen die meisten skeptisch gegenüber. Von Stefanie Brockhausen

Die Siedlung Hubertus in Schönefeld (Dahme-Spreewald) liegt etwa 500 Meter von der Berliner Stadtgrenze entfernt. Es ist eine idyllische kleine Siedlung: Die Wege heißen "Hirschsprung" oder "Rehtränke", schätzungsweise 100 Grundstücke reihen sich hier aneinander. Auf den meisten stehen kleine Bungalows, auf manchen zweigeschossige Einfamilienhäuser.

Die Siedlung umfasst etwa 100 Grundstückte | Bild: rbb/Stefanie Brockhausen

Doch wenn der Flughafen BER Ende Oktober erst einmal in Betrieb ist, werden hier im Minutentakt die Flugzeuge über die Köpfe der Bewohner donnern. "Eigentlich wird es dann eine Zumutung für uns, hier zu wohnen", sagt ein Mann Mitte 60 mit kariertem Hemd. "Den Krach halte ich nicht aus, das weiß ich jetzt schon", ergänzt seine Frau kopfschüttelnd. An den Flughafen denkt sie mit Schrecken. Mit der Idylle ist es für die beiden offenbar schon lange vorbei. Aber sie sind in Hubertus groß geworden, sie hängen an ihrem hübschen Grundstück und dem kleinen weiß gestrichenen Häuschen.

Ein kleines Kuriosum in der Nähe des BER

Die Siedlung Hubertus ist eigentlich ein Kuriosum. Denn "allgemeiner Wohnbereich" war das Gebiet nie, erzählt Schönefelds Bürgermeister Christian Hentschel (BIS). Das heißt, dauerhaft wohnen darf hier eigentlich niemand. Aber irgendwie habe sich das eben so entwickelt. Zu DDR-Zeiten war Hubertus eine Siedlung von Wochenend-Häusern. Heute leben schätzungsweise 15 bis 20 Familien dauerhaft dort, obwohl die Siedlung laut Flächennutzungsplan der Gemeinde inzwischen als Gewerbegebiet ausgewiesen ist.

Im Minutentakt fliegen die Flugzeuge über die Hubertus-Siedlung | Bild: rbb/Stefanie Brockhausen

Vor einigen Jahren sollten die Bewohner umgesiedelt werden, erzählt Christian Hentschel. "Zu ihrem eigenen Schutz", wie er betont, denn mit dem Planfeststellungsbeschluss für den Flughafen war klar, dass die Siedlung in Zukunft extrem lärmbelastet sein würde. Die Gemeinde hatte dafür Grundstücke in Rotberg vorgehalten, etwas weiter südlich. Auch die Orte Kienberg und Diepensee wurden umgesiedelt. Aber in der Siedlung Hubertus weigerten sich die Menschen, auch das Paar am Gartenzaun. "Damals war unser Denken, wir sollten versuchen den Flughafen zu verhindern", sagt er. "Wir wollten nicht sagen, wir machen alles platt und ihr könnt bauen."

Gemeinde kann niemanden zwingen

Christian Hentschel sagt, das müsse man akzeptieren. Hentschel ist seit etwa einem Jahr Bürgermeister von Schönefeld. Während des Wahlkampfes war er mal in der Siedlung zu einem Gartengespräch. Zu der Zeit, vor Corona, war noch erheblicher Flugbetrieb. "Die Gespräche mussten gefühlt alle drei Minuten unterbrochen werden, weil man sein eigenes Wort nicht mehr verstand. Aus meiner Sicht ist es unerträglich." Hentschel sagt, dass er den Menschen bessere Wohnbedingungen wünscht. Aber auch in Zukunft kann die Gemeinde niemanden zwingen, die gewohnte Umgebung aufzugeben.



Ein Mann im Neuchateller Weg wird das ganz sicher nicht tun. Denn ein Problem ist das Geld. Die Menschen haben das Gefühl, ihr Grundstück unter Wert zu verkaufen. "Von dieser Kohle kann man ja nicht mal 'ne Tür kaufen", ruft er außer sich. "Geschweige denn ein Grundstück." Der Mann ist ebenfalls Mitte 60, er wohnt seit über 30 Jahren in der Siedlung und gehört – wie das Ehepaar – zu den wenigen dauerhaften Bewohnern. Sein Haus liegt direkt in der Flugzone, nach dem Schallschutzgesetz hat er einen Übernahmeanspruch. Das heißt, der Flughafen ist verpflichtet, ihm das Haus abzukaufen. Doch zu welchen Konditionen? Für den Mann ist die Sache klar, er sieht sich um seine Lebensleistung betrogen und will sich auf das Angebot des Flughafens nicht einlassen.

Viele Bewohner leben in der Siedlung seit Jahrzehnten | Bild: rbb/Stefanie Brockhausen

Keine attraktiven Kaufangebote

Für die Eigentümer ohne Übernahmeanspruch bleibt nur der Verkauf auf eigene Faust. Christian Hentschel sagt, der Flughafen sei auch in diesen Fällen "sehr interessiert" daran, die Grundstücke zu kaufen. Immerhin könnte dort Gewerbe angesiedelt werden. Aber auch er weiß, dass die Kaufangebote für die Bewohner bislang nicht attraktiv genug sind. "Wenn man sich da mal reindenkt, ist das ziemlich dramatisch. Man fühlt sich auch ein bisschen erpresst von der Situation." Letztlich blieben den Menschen ja nur zwei Handlungsalternativen: "Ich muss den Lärm, so lange ich lebe, ertragen. Oder ich verkaufe nach meiner Wahrnehmung gefühlt unter Preis."

In dieser Zwangslage steckt nun auch das Paar am Gartenzaun. Sie hadern offenbar sehr mit der Situation. Jetzt, wo die Flughafen-Eröffnung tatsächlich näher rückt, ahnen sie was auf sie zukommt. Eigentlich wollen sie weiterhin bleiben - aber um welchen Preis? Die Gesundheit leidet, das merken sie. Aber es sei eben auch eine finanzielle Frage. "Mit einer ganz kleinen Rente groß Miete zahlen? Ist ja alles nicht mehr so preiswert wie es mal gewesen ist. Und eigentlich hat man ja ein Grundstück auch, damit man im Alter in Ruhe leben kann."

