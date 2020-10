dpa/Christophe Gateau Inforadio | 19.10.2020 | Thomas Rautenberg | Bild: dpa/Christophe Gateau

Probebetrieb beendet - Lütke Daldrup rechnet mit 5.000 Passagieren an erstem BER-Tag

19.10.20 | 14:41 Uhr

Der Pobebetrieb am BER ist abgeschlossen, es kann losgehen am 1. November. Für diesen ersten Tag rechnet der Flughafenchef mit 5.000 Passagieren. Und auch wenn der Flughafen Tegel geschlossen ist, kann von einer Normalauslastung keine Rede sein.



BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup rechnet für den ersten vollen Betriebstag des Airports am 1. November mit rund 5.000 Fluggästen. Wenn eine Woche später der Flughafen Tegel schließe, würden am Terminal 1 des BER dann rund 16.000 Passagiere abgefertigt, sagte Lütke Daldrup am Montag bei einer Pressekonferenz am BER. Weitere 8.000 Fluggäste würden dann über den Flughafen Schönefeld reisen, der als Terminal 5 des BER dient. Der neue Flughafen wird damit zur Eröffnung nur etwa ein Fünftel des sonst zu der Zeit üblichen Passagieraufkommens abfertigen müssen. Dadurch verfüge man über ausreichend Kapazität, um auf Störungen im Ablauf reagieren zu können, so Lütke Daldrup weiter. Vom Volllastbetrieb sei der BER durch die Corona-Krise meilenweit entfernt.

Probebetrieb erfolgreich abgeschlossen

Der Probebetrieb am BER mit rund 10.000 Komparsen sei indessen erfolgreich zu Ende gegangen. "Wir haben das Ziel erreicht, aus einem fertigen Gebäude, das die Bauaufsichtsbehörde im April freigegeben hat, einen funktionsfähigen Flughafen zu machen", sagte Lütke Daldrup. Außerdem habe man den "operativen Nutzern", also den Kunden und Prozess-Partnern, Vertrauen in die Betriebsbereitschaft des BER vermitteln können. Gravierende Probleme habe es nach Angaben Lütke Daldrups bei den Testläufen nicht gegeben. Mehr als 2.000 Flüge wurden simuliert. Die Tester hätten dabei wertvolle Hinweise für weitere Verbesserungen der Abläufe gegeben. Die Beschilderung sei verbessert, die Monitore seien optimiert worden und man habe "etwas ganz Banales" getan, was aber sehr wichtig sei: "Wir haben die Abfallbehälter ausgetauscht". Die vorhandenen Mülleimer hätten sich als nicht funktional erwiesen, so Lütke Daldrup. Man habe jetzt Behälter aufgestellt, mit deren Hilfe man auch "einen Kaffeebecher", der vor zehn Jahren in der Planung nicht wirklich vorgekommen sei, gut entsorgen könne.

BER-Ausbau erst in zwei bis drei Jahren

In einen Ausbau des Flughafens werde die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg frühestens in zwei bis drei Jahren wieder investieren. Das sagte Lütke Daldrup vorab im ZDF-Morgenmagazin: "Wir werden weitere Investitionen ins Wachstum erst dann tätigen, wenn sich der Flugverkehr nach Corona normalisiert hat."

Durch die Pandemie war der Flugreiseverkehr im Frühjahr größtenteils zum Erliegen gekommen. So wurden etwa im ganzen Monat Mai in den Flughäfen Tegel und Schönefeld nur rund 52.000 Passagiere abgefertigt – so viele wie sonst an einem halben Tag. Für dieses Jahr rechnet die Flughafengesellschaft mit zehn Millionen Fluggästen, im vergangenen Jahr waren es 36 Millionen Passagiere.

Normalität erst wieder in zwei, drei Jahren

Kritiker haben immer wieder bemängelt, dass der BER bereits bei seiner Eröffnung am 31. Oktober zu klein für das erwartete Passagieraufkommen sein wird. Seit Baubeginn des BER habe der Flugverkehr immer weiter zugenommen, erwiderte Lütdke Daldrup dieser Kritik. Die Flughafengesellschaft habe den BER in den letzten zehn Jahren deutlich vergrößert. Im Frühjahr werde das neue Terminal 2 eröffnet, zudem werde der alte Flughafen in Schönefeld als Terminal 5 weiter genutzt. "Der Flughafen ist auf weiteres Wachstum vorbereitet. Allerdings sind wir vorsichtig, wir fahren weiter auf Sicht", so Lütke Daldrup. Für das kommende Jahr erwartet die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg zunächst 18 Millionen Passagiere. Erst in zwei bis drei Jahren werde sich nach der Corona-Pandemie die Normalität im Flugbetrieb wieder einstellen, erwartet Lütke Daldrup.

Dabei verteidigte Lüdke Daldrup die Kosten für den Bau des BER. Mit sechs Milliarden Euro sind die mehr als dreimal so hoch, wie ursprünglich geplant. Der größte Teil müssten aber von der Flughafengesellschaft selbst aufgebracht werden, so der Flughafenchef. "Die Steuerzahler leisten einen Beitrag, das ist richtig. Aber wir müssen sehr, sehr viel aus eigener Kraft stemmen." Dazu gehören auch Darlehen. Die Flughafengesellschaft benötigt im nächsten Jahr möglicherweise mehr als eine halbe Milliarde Euro Finanzhilfe vom Staat. Der Aufsichtsrat hatte Anfang Oktober zugestimmt, Darlehen in Höhe von bis zu 552 Millionen Euro bei den Gesellschaftern aufzunehmen, wie das Unternehmen mitteilte.