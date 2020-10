dpa/Michael Kappeler Audio: Inforadio | 27.10.2020 | Andreas Scheuer im Interview | Bild: dpa/Michael Kappeler

Corona-Krise - Verkehrsminister Scheuer rechnet mit weiteren BER-Nothilfen

27.10.20 | 09:03 Uhr

Für 2020 hat der BER-Flughafen schon 300 Millionen Euro zusätzlich erhalten, für 2021 gewährten die Gesellschafter ein Darlehen von 550 Millionen Euro. Doch das wird nicht reichen, meint Bundesverkehrsminister Scheuer mit Blick auf die Corona-Krise.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geht davon aus, dass der BER-Flughafen in der Corona-Pandemie weitere staatliche Hilfen braucht. Scheuer sagte am Dienstag im Inforadio vom rbb, der Flughafen eröffne in einer Zeit, in der die Luftverkehrswirtschaft global die größte Krise erlebt.



"Ich habe die Zahlen auf dem Tisch, ich bin höchst besorgt - weil von den Flugzeugbauern bis über die Flugsicherung, die Flughäfen, die Airlines und alles, was dazwischen ist, bis zum Shopbetreiber - alle in der tiefsten Krise der letzten Jahrzehnte sind und die ganzen Worst-Case-Szenarien noch schlimmer kommen", sagte der CSU-Politiker.

Luftverkehrsgipfel berät am 6. November

Die drei Eigentümer der Flughafengesellschaft (FBB) - Berlin, Brandenburg und der Bund - unterstützen die FBB in diesem Jahr bereits mit 300 Millionen Euro. Für kommendes Jahr haben sie ein Darlehen von rund 550 Millionen Euro zugesagt. Der Verkehrsminister geht davon aus, dass weitere Finanzhilfen nötig werden.



Die Politik müsse jetzt Lösungen anbieten, so Scheuer. Diese seien mit Nothilfen verbunden - auch für den BER. Das werde bei einem nationalen Luftverkehrsgipfel am 6. November besprochen: "Dazu stellen wir gerade ein Konzept auf. Für den BER heißt das, dass wir uns die Wirtschaftspläne für die nächsten Jahre noch einmal intensiv anschauen müssen."

"Berlin muss ein Drehkreuz sein"

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup hatte bereits im Mai im BER-Sonderausschuss des Brandenburger Landtags betont, dass der neue Flughafen nach dem Start zunächst ein Zuschussgeschäft werden. "Wir werden auch in 2021, 22, 23 möglicherweise noch Unterstützung benötigen", sagte Lütke Daldrup. Es werde längere Zeit dauern, bis die Passagierzahlen wieder so seien wie vor der Krise.



Mit Blick auf die Eröffnung des Flughafens am Samstag erklärte Bundesverkehrsminister Scheuer am Dienstag im Inforadio, dass er - trotz der Krise - erleichtert sei, dass der Termin am 31. Oktober gehalten werden kann. Das sei eine positive Botschaft, so Scheuer. Er wolle sich dafür einsetzen, dass der Flughafen erfolgreich werde und es künftig mehr internationale Flüge gebe: "Wir müssen nach vorne blicken. Das heißt, dass wir auch Fluglinien haben, die das neue Drehkreuz Berlin anfliegen. Ich bin mit Airlines in Kontakt. Aber dazu gibt es noch kein Licht am Ende des Tunnels, weil die Airlines momentan eher reduzieren. Aber Berlin ist unsere Hauptstadt, Berlin muss ein Drehkreuz sein."



Sendung: Inforadio, 27.10.2020, 7:05 Uhr