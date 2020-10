Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 01.10.2020 | 12:55 Uhr

Ich denke mal, dass nicht die Baukostensteigerungen und die verschobene Eröffnung die Lachnummer abgaben, die gibt es woanders auch. Wer in Polen durch die Lande fährt oder auch in Portugal, sieht massenhaft abgebrochene Baustellen, Häuser, in denen aus Gründen der Steuerersparnis die Verblendung fehlt und Menschen faktisch im Rohbau leben.



Was Berlin und Deutschland zur Lachnummer hat werden lassen, ist der mangelnde Mut der seinerzeit Beteiligten gewesen, wider besseres Wissen Einladungskarten für eine Eröffnungsfeier zu verschicken, Arbeitsverträge unterzeichnen zu lassen und bis fünf Wochen davor so zu tun, als sei alles in bester Ordnung. Da sind Till Eulenspiegel, der eigentlich Weise und der Hauptmann von Köpenick nichts dagegen.